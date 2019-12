PYFANO conseguirá que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad

Un mercadillo solidario, no es una tienda de paso, no es un centro comercial abarrotado, no es un sitio donde lo más importante es el dinero o la globalización del mismo. Un mercadillo solidario es un lugar donde acudes por curiosidad y de repente descubres que está lleno de historias, experiencias… es un lugar con encanto. Un encanto especial que hace que en estas fechas los corazones se abran y se compartan ilusiones, tristezas, alegrías, esperanzas…. .

El mercadillo solidario de pyfano se inició hace ya nueve años, surgió por la necesidad de recaudar fondos para que la asociación pudiese continuar desarrollando su labor, pero la experiencia nos ha enseñado que el “espíritu mágico” que se crea en el mercadillo no es sólo una búsqueda de recursos económicos.– trasmiten desde la asociación– sino que la gente acude año tras año a vivir una experiencia en la que se distraen buscando tesoros escondidos dentro de las piezas donadas, y comparten con los voluntarios de la asociación anécdotas y sucesos pasados. “Esta muñeca!! es está!! Gritaba la pasada edición una señora de edad avanzada mientras sostenía una pequeña muñeca de trapo, después nos contaba, que cuando era pequeña tuvo una igual y que le había hecho recordar esos momentos felices de su infancia.– comenta María Martín Trabajadora Social de pyfano. Anécdotas como estas impulsan a la asociación a repetir esta iniciativa llegando este año a su novena edición, sus puertas se abrirán el martes día 10 de diciembre a las 10:30 de la mañana en un local en la en el pasaje de la caja de ahorros, junto a la plaza mayor de Salamanca.

Se viven tiempos duros en los que la asociación se ve obligada a realizar iniciativas constantemente para poder sobrevivir, con un gran esfuerzo pero con alegría se llevan a cabo todas ellas ya que su línea de actuación una vez más es enfocada hacia más de un objetivo.

Proporcionar un espacio en el corazón de la ciudad donde poder interactuar con los visitantes, explicar de primera mano la labor que se realiza en la asociación, la problemática existente.. y escuchar la vida de muchos convecinos que cada año dotan de encanto a este mercadillo.

Otorgar la posibilidad de adquirir artículos, juguetes por un donativo mínimo es otro de los impulsos que llevan a Pyfano a realizar esta iniciativa, “no concebimos que un niño no pueda tener un juguete en navidad, y si una tienda es inaccesible para sus papas… aquí está nuestro mercadillo, que cuida hasta el último detalle” finaliza trasmitiendo, Miguel Ángel Vicente Criado, Vicepresidente de la Asociación Pyfano.