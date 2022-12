Protestas sanitarias en Salamanca

Hoy en Salamanca se suceden las protestas de ámbito sanitario. Los profesionales de las guardias localizadas se han concentrado esta mañana ante el Complejo Hospitalario. Llevan ya cuatro años reivindicando mejoras laborales.

Jesús González, presidente del Comité de Empresa, nos ha contado que no disfrutan los 14 festivos al año. "Cuando trabajamos con el busca, sea o no día festivo, no se nos cuenta como día de trabajo; sino de descanso aunque estemos todo el día en el hospital". Es el único colectivo que no descansa esos días festivos de toda España.

Y ya en provincia, a las 7 de esta tarde jueves 1 de diciembre, padres y madres de la comarca de Ciudad Rodrigo salen a la calle para revindicar una ampliación del servicio pediátrico en la comarca. Abogan por contar con un servicio de urgencias pediátricas y por mantener las dos plazas de pediatría existentes actualmente en el centro de especialidades. Una de ellas, nos ha contado Nuria una mama afectada, la cubre provisionalmente una médica de atención primaria.