Programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para los últimos meses del año

La programación escénica para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 incluye diecinueve obras de teatro, dos espectáculos de danza, cuatro musicales, zarzuela, ballet y ópera.

La obra “Sé infiel y no mires con quién”, protagonizada por Josema Yuste, Teté Delgado, Santiago Urrialde y Esther del Prado, entre otros, será la encargada de inaugurar la nueva temporada de teatro en el Liceo los días 7, 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Concha Velasco es la protagonista de “El funeral”, la obra programada por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes los días 20 y 21 de septiembre. Lucrecia Conti, la actriz más importante de España, ha fallecido y asistimos a su gran velatorio.

Una semana más tarde, la compañía Los Absurdos Teatro presentará el estreno absoluto de “Gruyére”, una obra interpretada por Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera.

La oferta teatral del mes de octubre comienza con la obra “Copenhague”, protagonizada por Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez. Será el sábado 5 de octubre.

Los días 10 y 11 de octubre, el teatro se traslada a la Sala B con el estreno absoluto de “Hormigas en el alma”, una obra de la compañía Alberto Basas que cuenta la historia de dos mujeres libres y fuertes.

La compañía Els Joglars regresa al Liceo con su nueva producción, “Señor ruiseñor”. Será los días 11 y 12 de octubre.

Carmen Maura y Félix Gómez son los protagonistas de “La golondrina”, la obra programada por la Fundación para los días 25 y 26 de octubre.

La oferta teatral de noviembre comienza con una doble función de “La culpa”, una obra interpretada por Fernando Cayo, Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso. Será los días 8 y 9.

Los días 15 y 16 de noviembre está programada una doble función de “El mago”, una obra de Juan Mayorga interpretada por María Galiana, Ivana Heredia y José Luis García-Pérez, entre otros.

Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro, Lluis Marco y Elisabet Gelabert protagonizan “El precio”, la obra programada el sábado 23 de noviembre en el Liceo.

Y en el mes de noviembre la obra “El insólito caso de Martin Piche”, protagonizada por Juan Gea y Daniel Muriel.

Del 5 al 9 de diciembre regresa el “Café Teatro” a la Sala B del Caem. Cargado de humor inteligente y sensibilidad artística, los salmantinos Maestro Ruiz y Miguelón, Los Absurdos, Sheila Blanco, La Chana, Artur & Carol Tango, Yo Clown, Divinas y Don Carlos ofrecerán un espectáculo al más puro estilo cabaret. El sábado 7, la compañía Morfeo ofrecerá la obra “Los cuernos de Don Friolera”.

Una semana después, María Garralón, Mariola Fuentes y Víctor Palmero protagonizarán “Háblame”, una obra sobre las relaciones familiares.

Y finaliza la programación teatral de este año con la obra “Mi última noche con Sara”, protagonizada por la actriz salmantina Guadalupe Lancho sobre la vida de Sara Montiel.

También se incluyen cuatro musicales: uno para público adulto, “West Side Story” (del 12 al 15 de septiembre), y tres para público familiar “Pinocho, un musical para soñar” (14 y 15 de septiembre), “Hansel y Gretel” (24 de noviembre) y “Descubriendo la isla del tesoro” (22 de diciembre)

El circo también tiene su hueco en la programación con el espectáculo “Orient Express” de la compañía Circo Gran Fele, dirigido al público familiar. Está programado el domingo 10 de noviembre, en el Liceo.

En la programación también estará presente la danza. El sábado 21 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Noche del Patrimonio, danza contemporánea de la compañía Matarile, que lleva por título “Los limones, la nieve y todo lo demás”, y que podremos disfrutar en la Plaza Concilio de Trento. La segunda propuesta es “Crowing you”, de la compañía Dantzaz, un espectáculo que reúne varias piezas creadas por coreógrafos internacionales procedentes de Holanda, Israel, Italia y Australia.

La compañía de Ballet Flamenco José Porcel estrenará en Salamanca su nuevo espectáculo, “Impulsos”.

La orquesta y coro del Teatro de la Ópera Nacional de Moldavia representará en el Teatro Liceo la ópera “La Traviata”, del compositor italiano Giuseppe Verdi. Será el domingo 20 de octubre.

Y en diciembre habrá zarzuela en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música. Se trata de “La Revoltosa”, un sainete lírico en un acto, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw.

Tras los conciertos de Ferias y Fiestas, con las actuaciones de Rozalén, Love of Lesbian, Hombres G, Dvicio, Marea, Paco Candela o DeMarco Flamenco, entre otros, la música actual seguirá estando presente en la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes los próximos meses con conciertos en la Sala B, el Caem, el Teatro Liceo y el Multiusos Sánchez Paraíso. En el mes de septiembre hay dos conciertos programados en la Sala B del Caem, el que ofrecerá el grupo español de rock Saurom el viernes 20 y el de la cantante, compositora, performer y productora, Lekuona, el viernes 27.

En el mes de octubre Jonh Mayall regresará a Salamanca para presentar su último álbum, titulado “Nobody Told Me”, en un concierto programado el 4 de octubre, en el Caem. Y en ese mismo escenario, el día 12, Víctor Manuel presentará el disco “Casi nada está en su sitio”.

Depedro ofecerá un concierto en la Sala B el viernes 18 de octubre, y un día después la banda Maldito duende, junto a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, ofrecerá un Tributo a Héroes del Silencio titulado “La sinfónica del silencio”, celebran el “Día H”, el día mundial de Homenaje a este grupo de rock español. Uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara, actuará el viernes 25 de octubre en el Caem. Y Melendi regresa a nuestra ciudad con su nueva gira, “Mi cubo de Rubik”, para ofrecer un concierto el 27 de octubre en el Multiusos Sánchez Paraíso.

Las músicas actuales nos ofrecen diez citas en el mes de noviembre. Comienzan con la actuación del grupo “Los Vivancos” en el Caem, que llegan a nuestra ciudad tras una gira ininterrumpida de 9 años, en la que han visitado más de 200 ciudades en 35 países diferentes. . El día 9 de noviembre será el turno para Coque Malla que presenta en nuestra ciudad su nueva gira, titulada “¿Revolución Tour?”. Y en ese mismo escenario, el Centro de las Artes Escénicas y de la Música, está programado el concierto de Quique González, el 16 de noviembre

En la Sala B las cinco citas musicales del mes de noviembre comienzan el día 8 con el Cándala Festival, una propuesta en la que participarán cuatro bandas: Aira, The son of wood, Kitai y el grupo salmantino Twice. El día 15, actuará Rayden, un músico polifácetico que lleva 17 años de carrera y cinco discos publicados. El Niño del Pegamento, una banda de fusión salmantina, actuará el sábado 16 de noviembre y contará con el grupo Los Niños de los ojos rojos como artista invitado. Second, otra de las bandas imprescindibles del indie pop nacional, actuará el viernes 29 de noviembre y presentarán su octavo álbum, titulado “Anillos y raíces”. Y Arizona Baby regresa el 30 de noviembre con “Sonora”, su cuarto álbum oficial.

El Teatro Liceo vuelve a convertirse en un escenario musical con dos conciertos en noviembre. El del guitarrista salmantino José Luis Encinas que actuará el viernes 22 de noviembre, presentando el espectáculo “El lenguaje de los árboles”. Y Javier Ruibal, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2017, que el 30 de noviembre presentará su nuevo disco, titulado “Paraísos Mejores”.

Clausura la oferta de músicas actuales para los próximos meses el grupo salmantino 1945 Metal Friends, que presentarán su segundo trabajo discográfico en formato festival el 13 de diciembre, en la Sala B.

La Música Clásica también tiene su espacio en los próximos meses. Comienza el VIII Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas el lunes 7 de octubre con el concierto del Cosmos Quartet & Ensemble. Dentro de este mismo ciclo actuarán el Mandelring String Quartet y la pianista Sophia Hase (23 de octubre), el pianista Jorge Luis Prats (4 de noviembre), el Cuarteto Casals (14 de noviembre) y el pianista Dmytro Choni el 16 de diciembre.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su primer concierto de temporada el 15 de diciembre, un concierto de Navidad solidario con Aspace Salamanca. También están previstos un concierto de la Banda Municipal de Música con un repertorio navideño el 20 de diciembre y otro de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

La pianista salmantina María Guerras ofrecerá una performance art en la que mezclará la música, la imagen y la palabra. Será el 4 de octubre en el Liceo.

La música góspel llegará de la mano de Alabama Gospel Choir, que hará un recorrido desde las canciones espirituales del siglo XIX hasta las canciones de marchas por la libertad.

La música coral vendrá de la mano del Coro Ciudad de Salamanca, del Coro de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, del Coro Ars Nova, del Coro Contrapunto y del Coro del Conservatorio Superior.

Además, este año la Fundación convocará el IV Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Salamanca, en colaboración con la Joven Orquesta Sinfónica de nuestra ciudad y con la Fundación Orfeo. Será el domingo 1 de diciembre en el Teatro Liceo.

Las exposiciones completan la oferta cultural de 2019

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acogerá cuatro nuevas exposiciones durante los próximos meses. “Un viaje de ida y vuelta” será la primera muestra colectiva de arte cubano que será exhibida en el DA2 gracias al acuerdo de colaboración firmado con el coleccionista salmantino Luciano Méndez, afincado en Cuba desde hace más de 20 años. Se inaugurará en el mes de octubre.

En el mes de septiembre se presentará la exposición “Máquina de guerra”, del artista Óscar Seco, ambientada en la Guerra Civil española y que trata sobre la construcción ideológico-visual de la cartelería de guerra. En octubre se inaugura “Trabajos de Fin de Grado” en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la USAL En el mes de noviembre se inaugura la muestra “Poéticas de interior” de Leonor B. de la Lastra y los últimos trabajos del ganador del XXIII certamen Jóvenes Pintores de la Fundación Gaceta, Alejandro Castillo. Además, en el espacio dedicado al audiovisual contemporáneo español se mostrarán las obras de Nuria Güel.