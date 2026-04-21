La posible regularización de 4.000 extranjeros en Salamanca desborda a las instituciones

Los trabajadores sociales y las entidades del tercer sector en Salamanca están trabajando estos días con especial intensidad. Y es que cientos de personas migrantes están acudiendo desde ayer a los servicios sociales dependientes de las administraciones públicas, porque ya está abierto el plazo para presentar de forma presencial las solicitudes de regularización entre aquellos migrantes que estén viviendo en España.

El servicio municipal de atención al ciudadano, ha atendido en la última semana las consultas de 2.749 personas y en concreto ayer 636. Desde el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación señalan que el gobierno central no ha planificado adecuadamente este trámite y se están colapsando sus oficinas. Cáritas Diocesana de Salamanca atiende cientos de llamadas diarias, gracias a la colaboración de sus trabajadores sociales que trabajan de forma coordinada con sus voluntarios.

El proceso de regularización de extranjeros en Salamanca podría beneficiar a cerca de 4.000 personas, según las estimaciones. Instituciones públicas y privadas afrontan un notable esfuerzo para gestionar el volumen de solicitudes, un trabajo que consideran "un proceso que aplaudimos y entendemos, además, como necesario". El objetivo es normalizar la situación de muchas personas extranjeras para que puedan acceder a sus derechos.

Este proceso es un proceso que aplaudimos y entendemos, además, como necesario" María Jesús Iglesias Abogada en Cáritas Diocesana de Salamanca

Getty Images Grupo de inmigrantes haciendo cola

La avalancha inicial de solicitudes ha generado una sensación de desbordamiento. Se atienden entre 100 y 150 llamadas diarias, que se canalizan hacia una atención presencial con técnicos y un equipo de voluntariado que apoya esta labor. "Podemos sentirnos un poco, pues eso, sobrepasados", admiten desde las entidades, aunque confían en que la situación se normalice con el paso de los días a medida que se formalicen las solicitudes. El plazo finaliza el 30 de junio.

Podemos sentirnos un poco sobrepasados, pero será cuestión de dos meses" María Jesús Iglesias Abogada en Cáritas Diocesana de Salamanca

Perfiles de los solicitantes

Entre las personas que buscan regularizar su situación se encuentran perfiles diversos. Por un lado, están los solicitantes de protección internacional de nacionalidades como Venezuela, Colombia y Perú, que estaban pendientes de la resolución de su solicitud. Por otro, hay personas en situación de irregularidad que ya cuentan con una posibilidad de trabajo o con una unidad familiar establecida en el país.

Getty Images Personas migrantes realizando trámites administrativos

El informe de vulnerabilidad

Un tercer grupo necesita un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales. Este documento no es un requisito para todos, sino para aquellos que no cumplen los supuestos anteriores. La elaboración de estos informes supone un esfuerzo adicional para los trabajadores sociales, que deben atender a personas con las que, en muchos casos, no habían tenido contacto previo. Además de los servicios sociales, las entidades colaboradoras con la administración en expedientes de extranjería también pueden emitir dichos informes para los usuarios con los que ya trabajan.