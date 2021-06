Bajo el lema “Pon tu granito en el hospi”, Pyfano, pretende recaudar fondos para la creación de la GACHS la primera “Galería Cuidarte en el hospi de Salamanca”. Una vez más, Pyfano, confía en la solidaridad, sensibilidad y calidad humana de la población salmantina con el cáncer infantil, demostrada durante años.

El PROYECTO DE HUMANIZACIÓN Y DULCIFICACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA DE ONCOLOGÍA PEDIATRICA DEL NUEVO HOSPITAL DE SALAMANCA

“A través de él queremos generar una atmósfera que ayude a los niños/as con cáncer, ingresados y a sus familias a “evadirse” del hospital, consiguiendo que el espacio sea generador de emociones positivas que ayuden a los niños a llevar la enfermedad en el nuevo hospital de Salamanca” afirma Michel Criado, presidente de PYFANO.

No podíamos hablar de Salamanca y que no viniese a nuestra cabeza la palabra ARTE, inspiración que nos ha ayudado a sumar a la ciudad un nuevo centro de Arte, uno muy especial, GAChs la primera “Galería Cuidarte en el hospi de Salamanca”. Se trata de un proyecto muy ambicioso, que pretende humanizar el hospital de día pediátrico, la zona de boxes, la zona de hospitalización de oncología pediátrica, los despachos médicos y de apoyo y la sala de respiro para padres y menores oncológicos, alcanzando un coste aproximado de 150.000€ asumido por Pyfano como el mayor reto a lo largo de su historia, entendiendo que no ha surgido en el peor momento para su financiación debido a la pandemia por covid19, por lo que necesitan la colaboración de todos, ya que “cada aportación, por muy pequeña que sea, ayuda a construir una galería..jeje y si alguna vez, se han planteado ayudar, esta es la ocasión” trasmite Michel Vicente Presidente de Pyfano .

El proyecto, persigue fomentar la calidad de vida y cuidado de los menores oncológicos, sus familias y el personal sanitario, generando una atmósfera agradable y generadora de sensaciones positivas, acondicionando el área de Oncohematología pediátrica en la que serán atendidos menores de toda Castilla y León que reciban tratamiento en el CAUSA. Una galería de arte que se crea entre todos los pequepacientes que la visitan, y que cambia cada vez que cambian sus visitantes. Sus paredes son murales que invitan a conectar y a jugar entre ellos a través de la expresión artística, a expresar sus emociones y a entender las de los demás ya sea creando una nueva obra o contemplando obras ya existentes. En la GAChs se hablará de color, de símbolos, de formas, de composiciones, movimientos artísticos, técnicas y de las historias que cuenta el Arte, de una manera lúdica, y sobre todo, práctica.

Consigamos juntos que los niños sigan siendo niños, y que su estancia en los hospitales sea al menos dura, con su donativo humanizarán junto a pyfano la zona oncológica del nuevo hospi de Salamanca.

En Castilla y León, al menos se diagnostican 50 menores al año según el registro de tumores poblacional de Castilla y León, la duración del proceso de tratamiento se estima entre 2 y 5 años, por lo que solo en el primer año de vida del proyecto se podrían beneficiar 250 menores oncohematológicos de CyL. Numerosos son los estudios que demuestran que los beneficios de la humanización, pueden ir hasta la reducción del dolor en los tratamientos, debido a su carácter terapéutico, el juego en los niños podría incluirse como analgésico no farmacológico.

Todo el que quiera colaborar puede hacerlo a través del:

BIZUM SOLIDARIO, bajo el código 01697 o bien en www.tribupyfano.es