En este tiempo marcado por la COVID-19 y la crisis mundial que ha generado, queremos hacer visibles las desigualdades que siguen aumentando. Esto se ha hecho más evidente durante la crisis sanitaria que no ha afectado a todos por igual, y de la que no estamos siendo protegidos de la misma manera. Mientras aquí estamos ya decidiendo si es necesaria una tercera dosis de vacunación, hay países que aún no se han podido plantear que la primera llegue para todos.

Para muchos países y para muchas personas del nuestro, va a ser muy difícil recuperarse del impacto. Una crisis cuyo origen no podemos desvincular de la degradación que afecta al planeta y sus ecosistemas, viviendo en un escenario de emergencia climática. Es por eso que el lema de este año es Pobreza cero 2021: sostenibilidad y derechos

Un momento como el actual necesita hacer una revisión profunda de lo que necesitamos para prepararnos mejor para el mañana. Los lazos de solidaridad de la comunidad internacional son el mejor camino posible para superar los desafíos globales. Por eso centraremos este año nuestro foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el cuidado del planeta: La acción por el clima, el Cuidado de la vida submarina y de los ecosistemas terrestres.

Las personas y el cuidado de la tierra deben estar por encima de los intereses económicos. Si no se toman decisiones con una perspectiva de sostenibilidad y derechos, el planeta y la humanidad estaremos en grave peligro.

ACTOS EN SALAMANCA

La campaña tendrá lugar el domingo 17 de octubre a partir de las 19:00h junto a la Plaza de los Bandos, donde se invitará todo el que quiera sumarse, a elegir uno de los ODS y una zona del mundo con la que comprometerse de manera simbólica.

Aproximadamente a las 19:30 se procederá a la lectura del manifiesto de la campaña.

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE ONGD

La Asociación Salmantina de ONGD se constituyó en mayo de 2017 con el objetivo global de lograr la plena realización de las comunidades de los pueblos más desfavorecidos del planeta y favorecer así su independencia cultural, económica, política y social en recíproca justicia y solidaridad.

Sus fines son:

• Educación para el desarrollo.

• Lucha contra la pobreza.

• Defensa de los Derechos Humanos.

• Equidad de género.

• Sostenibilidad medio-ambiental.

• Lucha contra el cambio climático.

• Defender los intereses de las entidades integradas en la Asociación, así como prestar apoyo a las mismas.

Las entidades que forman la Asociación son Amnistía Internacional, Asociación Puente Vida, Casa Escuela Santiago Uno, Cáritas Diocesana de Salamanca, Delwende, Fundación Allegro, Fundación Salud por derecho, Hijos del maíz, InterRed, Manos Unidas, Misión América, Prokarde e YMCA.

MANIFIESTO POBREZA CERO 2021

Seis años después de la aprobación de la Agenda 2030 vivimos en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19. Una emergencia sanitaria global, con desafíos mundiales y locales sin precedentes, que ha causado una elevada pérdida de vidas humanas y que está derivando en una grave crisis social y económica, cuyas consecuencias son más evidentes en los países empobrecidos y en los colectivos vulnerables.

Una crisis cuyo origen no podemos desvincular de la degradación que afecta al planeta y sus ecosistemas, pues vivimos en un escenario de emergencia climática. La pandemia ha tensado las costuras de un mundo ya muy agrietadas por la pobreza, las desigualdades, el drama de las migraciones forzadas y la violencia contra las mujeres.

En tan solo nueve meses, las mil mayores fortunas del mundo habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia de la COVID-19, y muchas otras había multiplicado por 100 sus ganancias. Mientras, las personas más pobres del planeta necesitarán más de una década para recuperarse de los impactos económicos que han sufrido y siguen sufriendo.

La pandemia ha desencadenado la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se encuentran subempleadas o sin trabajo. Nuevamente las mujeres son las más afectadas pues sus empleos continúan siendo precarios y mal remunerados, por lo que en ellas los efectos de la pandemia se han dejado sentir con mayor gravedad.

En un momento como el que estamos viviendo resulta vital una revisión de prioridades para podernos enfrentar a un futuro incierto. Si algo nos está enseñando la pandemia es que la cooperación y la solidaridad nacional e internacional son los mejores caminos para superar los desafíos globales a los que hay que responder con contundencia y rapidez.

Todos los que formamos parte de la campaña mundial Pobreza Cero consideramos que para la lograr una reconstrucción justa, equitativa, igualitaria y sostenible de la pandemia, hay apostar por acciones que protejan de forma lo más eficaz posible los derechos individuales y sociales a través del fortalecimiento de servicios públicos suficientemente dotados de recursos materiales, humanos y económicos. Y para avanzar en esta dirección proponemos seis líneas de acción:

1.- Situar el desarrollo integral humano y sostenible en el centro del modelo económico.

2.- Asegurar el respeto y la protección de los Derechos Sociales de forma eficaz y eficiente.

3.- Diseñar y poner en marcha políticas fiscales justas que se consoliden como motor del cambio.

4.- Impulsar la consolidación de una sociedad democrática, integradora y libre de cualquier tipo de violencia.

6.- Colocar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como ejes centrales de las políticas públicas a todos los niveles.

Sólo así será posible lograr la igualdad entre las PERSONAS, la protección del PLANETA y la PROSPERIDAD de todos SIN DEJAR A NADIE ATRÁS. ¡¡ En ello nos va el futuro!!