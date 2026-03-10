La neurociencia toma las calles en Salamanca con dos semanas de actividades divulgativas

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) de la Universidad de Salamanca ha presentado una nueva edición de la Semana del Cerebro con un amplio programa de actividades divulgativas. El objetivo es acercar la investigación neurocientífica a la sociedad, uno de los compromisos fundamentales del instituto.

La programación ha sido detallada por Federico Bueno, vicerrector de Transferencia; Arantxa Tabernero, directora del INCyL; Rubén Deogracias, secretario académico del INCyL; Paloma García Blázquez, gestora de investigación; y Daniel González, técnico de comunicaciones.

Dos semanas de ciencia abierta

La iniciativa se extenderá durante dos semanas completas con visitas de centros educativos, charlas abiertas al público, talleres científicos y encuentros con investigadores. Esta vocación se impulsa también desde la Unidad de Excelencia iBRAINS-IN-CyL, que promueve una investigación conectada con los grandes retos en salud cerebral.

Desde el instituto se ha recordado que "la investigación científica se sostiene gracias al apoyo de la sociedad" y que, por ello, es fundamental fomentar una verdadera cultura de retorno del conocimiento. Las actividades buscan compartir qué se investiga y cómo esos avances ayudan a comprender el cerebro y las enfermedades neurológicas.

Un Nobel y 'Cerebro en la calle'

Uno de los momentos centrales del programa será “Cerebro en la calle”, una gran actividad divulgativa que tendrá lugar el viernes 13 de marzo en el Hall de la Hospedería Fonseca. En ella, los investigadores presentarán talleres interactivos para descubrir de forma directa cómo se estudia el cerebro.

El programa contará además con la presencia de Yves Barde, uno de los neurocientíficos más influyentes a nivel internacional. Barde es conocido por ser el descubridor del BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), una molécula esencial para la supervivencia y el desarrollo de las neuronas.

Colaboración con la sociedad

La Semana del Cerebro incluirá también varias actividades organizadas con asociaciones. Entre ellas se encuentra la visita de la asociación Insolamis, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, y una actividad con la Asociación Jumanji en la Biblioteca Torrente Ballester.

Asimismo, el INCyL colaborará con la asociación AFIBROSAL en una charla sobre dolor crónico que combinará ciencia y talleres participativos. El programa se completa con visitas de estudiantes y la conferencia “Cuando el oído envejece: qué ocurre y cómo podemos evitarlo” para la Universidad de la Experiencia.