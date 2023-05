El ‘Museo sin Hogar’ de Cáritas cierra sus puertas en Salamanca, con casi 5.000 visitas

El pasado domingo 14 de mayo, se clausuró en el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca la exposición itinerante “Museo sin Hogar; Esperanza sin Cobertura”. Una iniciativa de las Cáritas diocesanas de Burgos, Valladolid y Salamanca cuyo objetivo era visibilizar y transmitir a la ciudadanía el sentir de las personas sin hogar, sus ilusiones y sus esperanzas, a través de obras pensadas y creadas por ellos.

Una experiencia única que abrió sus puertas el pasado 28 de marzo, y en cuya inauguración Raúl Fraile, educador del centro de acogida Padre Damián, confiaba en que “no deje a nadie indiferente; que nos remueva sentimientos, inquietudes y conciencia”. Y así ha sido, superando con creces las expectativas.

En total, han recorrido sus 6 salas 4.724 personas tanto nacionales como extranjeras, incluyendo 32 grupos que disfrutaron de una visita guiada a cargo de participantes de los recursos de personas sin hogar de Cáritas Salamanca. Todas ellos se acercaron para conocer la visión del mundo de este colectivo, y salieron conmovidos y abiertos a la reflexión sobre cómo alcanzar una sociedad más justa e igualitaria en derechos.

Conclusiones positivas

Tanto trabajadores como voluntarios y participantes implicados en el proyecto se han reunido en la Casa de la Iglesia para evaluar conjuntamente su experiencia con la exposición. Una puesta en común en la que han podido compartir vivencias y pensamientos de lo que ha supuesto para ellos este último mes y medio.

En especial para sus protagonistas: los participantes, para los que ha sido una experiencia inolvidable tanto formar parte del proceso creativo, como exponer y atender a los visitantes. “Me ponía los pelos de punta cuando me aplaudían, incluso he llorado. He disfrutado mucho”, comentaba uno de ellos. “Cuando la gente te mira a los ojos, eso te hace abrirte más. Me ha gustado sentirme escuchado” explicaba otro. Algo lógico, dado que la soledad y la invisibilidad son dos de los factores que más negativamente afectan a las personas sin hogar. Otro de los participantes lo describía “no como experiencia, sino como una vivencia increíble. La gente salía impactada, tocada y muy sensible”.

Todo ellos coincidían en que la experiencia les ha fortalecido como grupo desde un proceso de participación, como auténticos protagonistas y creativos, y le has hecho sentirse escuchados, “haciendo visible lo invisible”. Al mismo tiempo, se sentían orgullosos de haber logrado que algunos visitantes “miren de otra manera a las personas sin hogar”, algo que para ellos es un gran logro. Además, han querido agradecer a Cáritas su incansable apoyo y labor, no solo con ellos, sino a través de todos sus recursos y proyectos en la provincia.

Tras estas reflexiones, el acto terminó en el jardín del Palacio Calatrava con un ágape, en el que todos compartieron risas e intercambio de ideas en familia.

“Museo sin Hogar; Esperanza sin cobertura” ha permanecido abierta al público en Salamanca entre el 28 de abril y el 14 de mayo. La exposición itinerante parte ahora hacia tierras legionenses, donde gracias al apoyo de Cáritas Diocesana de León se inaugurará el próximo lunes 22 de mayo en el Museo Diocesano (C/ Mariano Domínguez Berrueta, 12).