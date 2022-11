La migración es la solución a la longevidad en el mundo

Salamanca se convierte en el epicentro del mundo donde se habla de la economía de la longevidad.

Que duda cabe que cada vez vivimos más tiempo, la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años y con ella surgen problemas y a la vez retos y desafíos.

Por el Congreso Internacional de la Economía de la Longevidad ha pasado esta mañana Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2017, quien ha manifestado, en relación con la crisis financiera y la inflacion, "que los expertos no saben hasta cuando va a durar esta situación". Una cosa, ha dicho, es la subida de precios de forma natural y otra la subida por la infación.

En relación con el envejecimiento de la población y la rotura del equilibrio social, explica, que hay muchas incógnitas. Se pueden tomar decisiones como trabajar menos tiempo, incrementar la edad de jubilación...

No se sabe si la próxima generación podrá pagar las pensiones de sus mayores o pagaran los mayores a los jóvenes. Thaler no es alarmista, "no nos vamos a quedar sin dinero para pagar a los pesionistas pero hay que buscar soluciones. Para él la mejor es la migración."

"De repente no nos vamos a quedar sin dinero, pero sí estamos en una situación en la que se ingresa menos de lo que se gasta entonces hay que cambiar algo. No soy alarmista , no creo que nos vayamos a quedar sin dinero para las pensiones en 2027; pero hay que cambiar alguno de unos de los factores. Y uno de ellos es la migración, necesitamos más trabajadores. O se incentiva a la gente a tener más bebés o hay quetraer a más trabajadores."