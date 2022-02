Los paneles solares: buena alternativa para las comunidades de vecinos de Salamanca

El gasóil está por las nubes y subiendo. Lo saben bien muchos sectores como los agricultores, ganaderos, transportistas... También las comunidades de vecinos que ven como los ingresos se les van para pagar y mantener activas las calefacciones.

La pregunta no es cuándo va a parar la subida o cuándo bajará el precio del gasóil; sino cuáles pueden ser las alternativas, por ejemplo, para las comunidades vecinales. Javier del Brío, gerente en Salamanca de Enchufe Solar, lo tiene claro. Las energías renovables son una apuesta segura y en especial, la solar con los paneles solares. El resto, gasóil y gas, tienen precios que van a seguir fluctuando en el mercado. A más demanda, más se encarece.

No es difícil, cuenta a COPE SALAMANCA. Hay ayudas nacionales y regionales. Lo más farragoso es el papeleo para presentar la ayuda y que luego la concedan, nos dice. Ante la pregunta de si en todos los edificios podrían instalarse placas solares, Javier considera, que a excepción de algunos casos complicados, por accesibilidad del edificio o porque en ese edificio no de el sol; no tendría que tener problemas.

No solo se empiezan a poner las pilas las comunidades de vecinos, ya organismos institucionales y las entidades académicas se han puesto manos a la obra. Por ejemplo, en los últimos 15 años en la Universidad de Salamanca se han cambiado cerca de 50 cuartos de caldera. Eduardo Dorado, director de la Unidad Técnica de Infraestructuras, manifiesta que se ha pasado del gasóil al gas natural. Esta medida, junto a otras, ha ayudado a reducir más de un 40% sus emisiones de dióxido de cárbono asociadas al consumo energético