Los niños oncológicos salmantinos protagonizan "Burujú el Ultimo Unicornio"

La película "Burujú, el último unicornio" es un documental rodado en Salamanca, en el que el espectador se adentra en el mundo y la emoción de un grupo de niños y adolescentes que luchan contra el cáncer.





Este film está dirigido por Suso de la Nava y producido por Sergio García. La idea original surge a finales del año 2021, cuando el director de cine Salmantino, propuso a las profesoras del Aula Hospitalaria del Complejo Asistencial salmantino, la posibilidad de llevar a cabo un taller de cine o la realización de un pequeño documental. El objetivo era, al igual que en años anteriores, lograr que los alumnos pudieran "salir del Hospital por unos días" y, con esta experiencia, no solo asociarán su estancia en el centro hospitalario con los dolorosos tratamientos o intervenciones quirúrgicas, sino que también atesoraran recuerdos agradables.

La grabación

El proyecto fue recibido con entusiasmo y disposición por parte de las profesoras y los propios alumnos. Las grabaciones comenzaron en marzo de 2022 y adquirieron dimensiones significativas con el apoyo de la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos, el Ejército del Aire, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en Salamanca, además de contar con la actuación de Rafa Guerrero y Roberto Brasero.

Así, lo que inicialmente fue concebido como un pequeño "taller de cine" evolucionó hacia la realización de una filmación completamente profesional.





Hugo González es uno de los jóvenes que protagonizan esta cinta que se ha convertido ya en un canto a la vida. Actualmente tiene 15 años y fue diagnosticado de un tumor cerebral en 2017. Ha sido operado en tres ocasiones y durante su tratamiento de quimioterapia, ha creado lazos de firme amistad con otros niños en el hospital salmantino.





Entrevistado por COPE Salamanca, Hugo habla con especial cariño de María y de Vega. Dos amigas muy especiales, con las que ahora trata de visibilizar la importancia de crear en el complejo hospitalario, un espacio al aire libre para los niños.





Cine solidario

"El hospital tiene una terraza justo detrás del centro de día donde nos dan la quimio. Duele mucho pasar allí tanto tiempo y no poder salir. Creemos que hacer un parque allí, sería perfecto para que los niños puedan divertirse y jugar" Afirma Hugo.

Esta película ha sido proyectada hoy en los cines del centro Comercial El Tormes con notable afluencia de público, en plena conmemoración del Día del Niño Hospitalizado. Aunque la entrada sea gratuita, se pueden realizar donaciones para desarrollar este y otros proyectos de investigación o para mejorar las condiciones de vida de los niños oncológicos.

Hugo aún no tiene claro su nombre artístico, pero de lo que si está seguro, es de que la experiencia de la grabación de esta película ha despertado claramente su vocación como actor. "Mi personaje debía meter las coordenadas exactas de la unidad de onocología del hospital salmantino, en la Torre de control del Aeropuerto de Matacán. Me avisaron el día anterior, no me digas cómo, pero me aprendí lo que tenía que decir y aunque al principio no quería ir porque me daba mucho apuro, ha sido una experiencia que no olvidaré nunca". Explica divertido, el probable futuro premio Goya del cine español.

Puedes encontrar toda la información sobre la película en www.burujuelultimounicornio.es

