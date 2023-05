Los ganaderos de Salamanca salen a la calle para decir que "el campo es una ruina"

Hoy ha salido a la calle la Plataforma de Ganaderos Unidos. Es la segunda que realizan después de solo se hayan traído, de la reunión con la Junta de Castilla y Léon la semana pasada, buenas intenciones y palabras.

Que no está mal, pero no es suficiente. Quieren hechos. En concreto, un cambio en las políticas de sanidad animal.

Las explotaciones se están arruinando. Son las palabras de Celes para COPE SALAMANCA. Le hemos acompañado en su coche un tramo de la protesta y hemos podido constatar la desilusión de un agricultor y ganadero de Rollán.Esos de los de toda la vida que no creen en las palabras de las instituciones y que vive preocupado por mantener unos animales de una finca en la que desde el 78 le ha echado ganas y mucho trabajo.

Celes, nos dice, no es de los que abandonan pero la situación es la que es y "dedicarse a este sector ya no sale rentable". Cultiva forraje para uso propio. Como consecuencia de la falta de agua se ha visto abocado, por primera vez, a comprarlo. Tiene que dar de comer a sus animales y no hay otra solución.

En la protesta, a bordo de su tractor, hemos visto a otro agricultor de los de toda la vida a Herminio Velasco de Aldeatejada. Hace una semana que contaba aquí en COPE SALAMANCA que si seguía sin llover segaría esta semana para poder venderlo a los ganaderos que necesitan alimentar a sus animales. Ya ha segado.





Y después de esta segunda protesta ¿Qué pasará? La Plataforma espera hechos, sino avisa que seguirá en la calle.