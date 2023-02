Los afectados por fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica se sienten incomprendidos

Hemos hablado con la presidenta de AFIBROSAL,Juncal Marcos. Se trata de la Asociación de Personas con Fibromialgia y/o Síndrome deFatiga Crónica de Salamanca. Juncal Marcos nos ha contado que desde el verano ya no funciona la unidad de fibromialgia de Salamanca.

La razón estriba en que la Junta de Castilla y León considera que no es necesario mantener la unidad abierta todos los días de la semana, petición que le hizo en su día el médico que se encargaba de la unidad para ofrecer una buena calidad asistencial. En la actualidad, AFIBROSAL y la Junta intentan acercar posturas.

La solución que ofrece la Junta no convence a los afectados que claman por una mejor atención multidisciplinar. La entidad regional aboga por formar a los médicos de atención primaria en esta patología, pero los afectados se sienten indefensos. Los médicos no saben, nos dice Juncal, tratar la enfermedad que padecen. No es solo tomar pastillas, sino que incluye otro tipo de terapias como terapia conductual, fisioterapia...En algunas ocasiones, los médicos no les creen y les dicen que el problema lo tienen en su cabeza. El problema se complica porque estos enfermos no saben dónde acudir. No les reciben, nos dicen desde la asociación ni en medicina interna ni en reumatología. La explicación que ofrecen es que no es una patología para las que tienen competencias.

Es una patología muy difícil de diagnosticar. Conlleva dolores en todas las partes blandas del cuerpo, nos explica la presidenta de la Asociación. La persona que padece fatiga crónica padece importantes dolores y cansancio incluso cuando trata de vestirse. La entidad también trata otras patologías como las alergias a los productos químicos e incluso a aparatos como el wifi o los móviles.