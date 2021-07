La Ley de la Eutanasia no convence a los Médicos de Salamanca

Casi un mes después de ser aprobada la Ley de la Eutanasia, la norma sigue sin convencer al colectivo de médicos. Por eso surge la guía de sedación paliativa que contempla los protocolos y fármacos a disposición de los profesionales sanitarios para evitar el sufrimiento al final de la vida.

A lo largo de las próximas semanas, se va a repartir entre el personal sanitario esta guía que ha sido elaborada junto a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos La sedación paliativa, aclara el texto es la disminución deliberada de la conciencia, con el consentimiento informado del paciente, para evitar un sufrimiento insostenible causado por un síntoma refractario, es decir, que ya no responde a los tratamientos disponibles.

A diferencia de la eutanasia, la sedación paliativa alivia el sufrimiento del enfermo, no acaba con su vida. Se basa normalmente en las benzodiacepinas, no directamente en los barbitúricos, y siempre con las dosis mínimas para conseguir su objetivo, no con dosis letales. El resultado es una persona sin sufrimiento, no muerta.