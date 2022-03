La letra pequeña de la "bajada del precio de los carburantes"

Mucho se está hablando, también en el Consejo de Ministros hoy, de una de las medidas estrella del Gobierno de España para contener el precio de los carburantes totalmente disparados. Se trata de los 20 céntimos menos por litro para todos los usuarios a partir del viernes 1 deabril.

Pero, de momento, parece que hay letra pequeña dice en COPE SALAMANCA el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones deServicio Lorenzo Colomo. Se trata de una subvención o ayuda , es decir; por si algunos no hemos caído, esa reducción no la vamos a ver en los monolitos marcadores del precio de los carburantes. No bajan los precios de los carburantes, nos dice Lorenzo Colomo. Se va a obtener una subvención o ayuda por cada litro reposado. La cuestión es ¿Cómo lo va a notar el usuario que va a repostar en la gasolinera a partir del viernes?

Pues las propias empresas que gestionan las gasolineras no lo saben muy bien todavía pero la bonificación, nos dice Colomo, que se le reingresará al usuario, es decir a ti y a mi cuando vayamos a echar gasolina, es más que probable que se realice en la tarjeta que tengamos, si tenemos, de fidelización de las grandes petroleras. Un lío vamos.Para empezar ¿Tú tienes tarjeta de fidelización y cuántas tienes, de cuántas grandes petroleras? ¿Qué ocurre con las gasolineras llamadas low cost? Estas no suelen tener tarjetas de fidelización. ¿En qué lugar quedan ellas en esta subvención?

Colomo ha desglosado en MEDIODIA COPE SALAMANCA la devolución de los 20 céntimos. En un principio 15ctms saldrán del Estado y cinco procederán de las petroleras. Ahora bien, nos dice, no hay que confundir petroleras como REPSOL, CEPSA, BP...con gasolineras. Ahora mismo, si fuera así, peligraría su viabilidad porque ahora mismo los propietarios de las gasolineras son autónomos, pymes y micropymes.

"Muchas veces se saca muy poco margen de beneficios e incluso, a veces, se trabaja a pérdidas ", nos cuenta el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio.

Estaremos pendientes el viernes. El propietario de la gasolina no sabe cómo se va a realizar la subvención, no lo sabe tampoco el usuario quereposta en las gasolineras. De momento, hay muchas personas que están esperando a repostar el viernes ante la supuesta bajada del precio de los carburantes.