Las relaciones entre el poder político y la sociedad civil centran los VI Diálogos de Yuste

El principio de subsidiariedad, que defiende que un asunto debe ser resuelto por la instancia más próxima al objeto del problema, ha centrado la sexta edición de los Diálogos de Yuste. Organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca en el Monasterio de Yuste (Cáceres), este encuentro ha servido para que académicos y expertos aborden desde distintas perspectivas las relaciones entre el poder político y la sociedad civil, así como sus funciones y responsabilidades en la resolución de los problemas sociales. En un clima de diálogo, fundamental en el pensamiento universitario y en la Iglesia, como indicaba durante la inauguración la rectora, Mirian Cortés, los ponentes han presentado sus propuestas con ánimo de fomentar la discusión.

Así, el primer ponente, Rafael Rubio, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, director del Grupo de Investigación sobre participación y nuevas ideologías, y responsable de diferentes campañas electorales, abría el debate poniendo de relieve la importancia de la movilización social. "Cuando uno conoce la política de cerca es más consciente de la necesidad de una sociedad civil fuerte”, y añadía que “el gran reto de las instituciones es recobrar la confianza de la sociedad, ya que la desconfianza en las instituciones provoca la desconfianza en la propia democracia. El gran reto es saber cómo podemos construir una sociedad en la que el individuo se ha convertido en el único protagonista".

Frente al poder político de los partidos, Rubio insta a las organizaciones a ser flexibles para ser eficaces. “Han de ser capaces de adaptarse a sus miembros, y no al revés; mantener el control a través de nuevas herramientas, basadas en el compromiso, la interconexión y la creatividad. También es imprescindible que la gente se conozca, cree comunidad y genere compromiso, no solamente con los responsables, sino, sobre todo, con sus compañeros", considera.

Por otra parte, el segundo diálogo de la jornada, ha contado con la intervención de Francisco Lorenzo Gilsan, director del Área de Acción Social de Cáritas España y secretario técnico de la Fundación FOESSA, y con Leopoldo Abad Alcalá, catedrático de Derecho Constitucional (Derecho de la Información) de la Universidad CEU San Pablo. Francisco Lorenzo apunta que "si nuestras propuestas como sociedad civil no se ven reforzadas por nuestras acciones, la lógica se rompe. Tenemos que ser una sociedad de gestión, sin que ello implique renunciar a los valores. Es obligado que hagamos autocrítica, porque es cierto que somos producto de la sociedad en que vivimos, pero también productores de un modelo de sociedad". En esta misma línea, Lorenzo Gilsan ha recordado a W. Sommerset, quien apuntaba que "en su lucha contra el individualismo, la sociedad tiene tres armas: ley, opinión pública y conciencia".

Leopoldo Abad Alcalá, por su parte, ha advertido que "la sociedad civil y el poder político no son compartimentos estancos, ya que están interrelacionados. Por exclusión, la sociedad civil es todo lo que no es poder político ni Estado y los partidos políticos son el instrumento de mediación entre sociedad y el Estado, cuya función es aglutinar los intereses individuales". En su intervención, Abad se ha preguntado por la legitimidad de los intereses de la sociedad civil y ha expresado su preocupación por los procesos contaminantes entre la sociedad civil y la política, y viceversa, destacando que la sociedad no puede suplantar en ningún caso al poder político. Su intervención ha finalizado sentenciando que "tenemos los políticos que la sociedad civil genera".

La jornada ha concluido con el tercer diálogo, entre Román Pardo Manrique, profesor de Teología Moral en la UPSA, y Mercedes Ramos Gutiérrez, profesora de Derecho en la UPSA.