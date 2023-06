Las personas sordas sufrimos discriminación, por no poder acceder a la información en igualdad de condiciones

"Tenemos derecho a tener derechos". Este sería el lema bajo el cual las personas sordas de Salamanca reivindican ante la sociedad salmantina su derecho a la inclusión plena a través de la comunicación por Lengua de Signos.

Hoy 14 de junio celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. El salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido hoy un acto para visibilizar la problemática que atraviesan las personas con discapacidad auditiva a través de la lectura de un manifiesto. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades en el consistorio Ana Suárez, ha ejercido de anfitriona de los representantes del Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca, la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS) y de la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva en Salamanca (SADAP).

En declaraciones a Cope, los respectivos presidentes de esta tres entidades han explicado que es necesario establecer medidas desde la administración pública, que permitan favorecer una comunicación real de este colectivo con el resto de la sociedad.

Nos han explicado que es preciso visibilizar entre la sociedad, la dificultad que encuentra por ejemplo un escolar sordo, para acceder a los contenidos que se explican en el aula. Pero no es menos cierto que tanto niños como adultos, se ven también privados de disfrutar por ejemplo de un acto cultural, porque no siempre los espacios en los que se ofrece una representación teatral o un acto literario por citar algún ejemplo, cuentan con los denominados bucles; unos dispositivos electrónicos que minimizan la reverberación.

Carmela Velasco presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva, nos ha contado que también es preciso establecer ayudas económicas para que todas las personas sordas por igual puedan adquirir audífonos u otros aparatos que faciliten su comunicación, puesto que actualmente sólo se subvencionan hasta los 26 años.

Eva María Morales, Presidenta de ASPAS Salamanca, indica que el sistema educativo debería fomentar e impartir el aprendizaje de la Lengua de Signos, del mismo modo que se imparte cualquier otra lengua.

Y es que una persona sorda está abocada a vivir aislada de la sociedad, mientras las administraciones no integren de forma natural no solo la figura del intérprete de lengua de signos, sino ese aprendizaje en las aulas.

Juan Matías Becerro, presidente del Centro cultural para personas sordas de Salamanca, señala que las personas sordas sufren enormes dificultades para hacerse entender, no solo en situaciones tan cotidianas como el momento de realizar sus compras, acudir al médico o incluso ejercer su derecho al voto, ahora que estamos en periodo electoral. También se dificulta el acceso al mercado laboral y la proyección de sus carreras profesionales porque en el ámbito empresarial pocas personas saben cómo comunicarse con ellos. De no haber sido por la ayuda de Alicia como intérprete de cuanto Matías me ha explicado, yo misma no hubiera podido trasladarte sus necesidades.

Confiemos pues en que los españoles aprendamos pronto a hablar la Lengua de Signos de forma generalizada, del mismo modo que aprendemos otros idiomas extranjeros.

*El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros y desde entonces se conmemora ese 14 de junio. Esta jornada trata de difundir entre la sociedad la lengua de las personas sordas, su utilidad y su valor, poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos que las lenguas de signos son un idioma para la vida y para la convivencia.