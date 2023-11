Las OPAs salmantinas piden a Planas "que se parta el cobre" en defensa del sector

Toman posesión hoy los nuevos ministros que acompañarán a Pedro Sánchez en su andadura.

Quienes respiran tranquilas son las organizaciones profesionales agrarias salmantinas. Luis Planas repite como Ministro de Agricultura.ASAJA, COAG Y UPA Salamanca temían que Planas no siguiera y existiera una fusión de Agricultura y Transición Ecológica con TeresaRibera al frente. Ribera, que por cierto, sigue al frente del mismo ministerio. Luis Planas, manifiesta José Manuel Cortes de COAGSalamanca, es "del mal, el menos"

Plana vs. Ribera

Las organizaciones profesionales agrarias esperan que Planas "se parta el cobre y esta vez sepa hacer bien su trabajo" : defender los intereses del sector agrario.

Reconocen que durante la pasada legislatura Planas casi no ha podido por la política verde y medioambientalisa que ha aplicado el ministerio de Transición Ecológica. Juan Luis Delgado, de ASAJA Salamanca, considera que "esa ideología que prevalece en contra del sector agrario y tejido productivo en beneficio de un medio ambiente que no se ajusta a la realidad es una mala noticia para el sector agrario. Luis Planas tiene conocimiento y buenas intenciones pero es Teresa Ribera quien no le deja avanzar."

" Se ha mirado más la ecología, que la produccion agraria y ganadera. Se ha incriminado al agricultura y ganadero de todo. Se nos ha echado la culpa de la sequía, de gastar el agua, del cambio climático, pero...¿Quién nos da de comer?", se pregunta Carlos Sánchez de UPA Salamanca.