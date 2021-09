Las grandes distancias en el nuevo hospital de Salamanca motivo de enfrentamiento entre los trabajadores

El traslado de los servicios del hospital Virgen de la Vega al nuevo hospital de Salamanca tiene dos caras. La buena: es un hospital enorme, con grandes pasillos y con buena dotación tecnológica. Pero, tiene un pero importante....las distancias son muy grandes y existen grandes dificultades para desplazar camas, carros de comida y ropa de lencería. Trabajos que realiza el mismo personal que antes recorría una cuarta parte de distancia.





La Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad de Salamanca denuncia que esas grandes distancias, asociadas a una falta de personal y de organización, está suponiendo enfrentamientos entre la plantilla. Isabel Gómez nos ha contado que el personal de cocina sube el carro y lo deja en el pasillo para poder ir a buscar más carros. Finalmente mueve el carro por la planta el personal sanitario TCAE, no siendo su función. También es este personal el que sirve la comida, algo que tampoco entra en sus funciones. La causa de todo esto la tiene el hecho de que al personal de cocina no le da tiempo. Si antes en el Virgen Vega tenía justo al lado de la cocina un ascensor, ahora tienen que recorrer una distancia muy larga para poder encontrarlo. En su día, se les prometió unos robots que iban a ayudarles a realizar la tarea. De momento, nos confirma la representante de CTS ni están ni se les espera por el momento. Mientrastanto el personal se enfada, la Dirección del Hospital no dice ni hace nada y hasta ahora, nadie se ha quedado sin comer en el nuevo hospital por el esfuerzo y empeño que pone todo el personal.





A esto se añade también la falta de vestuarios en algunas zonas quirúrgicas para que los profesionales se pongan los trajes quirúrgicos. De igual forma denuncia la Coordinadora el personal tiene derecho a una taquilla dentro del hospital para cambiarse de ropa. Algo que no existe todavía. Temas a los que de momento a la Coordinadora nadie les ha dado respuesta.