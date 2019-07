Las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de Vega serán del 7 al 15 de septiembre

Desde el día 7 al 15 de septiembre, se han organizado un centenar de actividades que se van a desarrollar en su mayoría en el centro de la ciudad, pero que gracias al programa Ciudad Abierta, tambien llegarán a los barrios. Los diez conciertos programados en la Plaza Mayor correrán a cargo de Rozalén, Love of Lesbian, Hombres G, DVicio, DeMarco Flamenco, Paco Candela, DJ Nano+Adrian Fyrla, Luar na Lubre, Aretha Soul Divas y Mambo Jambo Arkestra. Además se ha programado el concierto de Marea en el Multiusos Sánchez Paraíso. El parque Elio Antonio de Nebrija volverá a convertirse en el punto de encuentro de los grupos salmantinos con cuatro conciertos programados los días 7, 8, 14 y 15 de septiembre: Entavía, Rockin’ Hellfire, How are Blues y Kritter.

El alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, señala que este año se celebra la 13 edición del Festival de Artes de Calle con propuestas teatrales en las calles más céntricas de la capital salamantina, al tiempo que nuestras tradiciones tendrán también un lugar destacado con una nueva edición de la Ofrenda Floral, el Día del Tamborilero y el Festival de Folklore.

El parque infantil de Colón se convertirá, por segundo año consecutivo, en un espacio de diversión para toda la familia con programación específica prevista para los días 7, 8, 9, 14 y 15 de septiembre. Las ferias y fiestas de 2019 se completan con los tradicionales fuegos artificiales, el pregón, los conciertos de la Banda Municipal de Música y de la Escuela Municipal de Música en horario de mañana en la Plaza Mayor, la jornada de puertas abiertas, charangas y cabezudos, el Mercado histórico en la Vaguada de la Palma y la gala de Mayores que este año correrá a cargo del grupo “Jueves de boleros”. Finalmente, la programación deportiva incluye una treintena de actividades. en cuanto al dispositivo de seguridad será idéntico al del pasado año y el presupuesto total de este ciclo es de 600.000 euros; 50.000 más que el pasado año. Cabe recordar que el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas ha sido diseñado por el artista salmantino Ramiro Tapia.