Las casas rurales se ahogan

Estamos a un pasito de disfrutar del Puente de Todos los Santos, luego vendrá el de la Constitución e Inmaculada. Puentes previos a la Navidad. No llegan en un buen momento, la verdad. Los gastos, o mejor dicho la subida de los gastos, en las familias se han disparado. La inflación sigue por las nubes afectando a todo, en especial a los servicios básicos: la cesta de la compra, luego está el precio de la luz, del gas, las hipotecas....a la mayoría no nos queda para ahorrar y no digamos para hacer una escapada de fin de semana o puente...se ha convertido en un auténtico lujo.

En más de una ocasión lo hemos hablado en COPE SALAMANCA, turísticamente hablando no es lo de antes. En el caso, por ejemplo, del turismo rural sigue muy resentido desde la pandemia. Las reservas se siguen haciendo a última hora. Por estos micrófonos ha pasado Macu, propietaria de una casa de turismo rural en Candelario. Ella es una de las afortunadas, este puente tiene la casa ocupada pero de momento el puente de Diciembre está vacío. Aquellos que viven de esta actividad, deben aprender a vivir con la incertidumbre. " Este puente tengo afortunadamente la casa ocupada, pero para el mes de diciembre de momento no tengo ninguna reserva. Vives con la incertidumbre de qué pasará".En su caso, Macu vive de los ingresos que le reporta el turismo rural. "Si mi casa se llena, tengo ingresos; sino no hay nada".

Macu pertenece a la Plataforma SOS Turismo Rural Castillay León donde ya algunos propietarios de casas rurales empiezan a hablar de cerrar sus casas a temporadas porque los gastos les ahogan y los ingresos o no llegan o no les cubren. Creen que en algún momento tendrán que cerrar en invierno. "Hay que hacer frente a la calefacción y a la luz y ahora mismo las facturas son muy elevadas para no tener ingresos"