Un juicio mediático en Salamanca y los abogados de oficio no ganan "ni para pagar una canguro"

Ha sido uno de los juicios más mediáticos que ha vivido la capital salmantina en años.

Hablamos del juicio por el asesinato a tiros de El Chispi ocurrido en enero de 2020.

El magistrado presidente del jurado popular condena a 25 años y 19 de cárcel a El Vinas y a su mujer La Rocio, respectivamente. En HERRERA EN COPE SALAMANCA hemos hablado con Marta Ferreira, uno de los abogados defensores. En este caso de El Rafi,que ha quedado absuelto del delito de asesinato.

Seguramente lo ignoras pero Marta es abogada del turno de oficio. El caso le llegó hace dos años.Lo primero que hizo cuando fue mirar la causa: asesinato. Después del sofocón, se puso manos a la obra y recabó toda la información posible. Pronto tuvo claro que su cliente, una persona que no podía pagarse un abogado privado, era inocente. Como este caso hay muchos otros casos y de otras causas que llegan a los abogados de oficio que tienen en sus manos muchas circunstancias vitales para una persona.

Por ejemplo, un caso de divorcio en el que hay de por medio hijos y su custodia o de herencias familiares. En todos ellos, hay sentimientos y situaciones que pueden inclinar la vida del defendido para un lado o para otro. Para Marta era su primer caso de asesinato y la responsabilidadera "muy grande". Tienes en tus manos el hecho de privarle de libertad a una persona. "Hay que echarle valor, trabajar y creer en la inocencia de la persona".

Para Marta también era su primer caso con jurado popular. No suele ser lo habitual en Salamanca. No hay muchos casos de asesinato y tampoco con jurado popular. El juicio ha durado tres días.

¿Sabes cuánto ha percibido o va a percibir Marta por esos días de juicio? Un sueldo irrisorio si ves la comparativa que hace y el hecho de que haya tenido que anular todas las citas de su despacho privado. "No sale rentable", nos dice. Cobrará 400 euros, no le sale ni a dos euros la hora, por el juicio a lo que se añade dos años de intenso trabajo. "Con eso no tengo ni para pagar a una canguro que cuide de mis dos hijos"

Los abogados del turno de oficio, reclama Marta, deben cobrar unas retribuciones dignas por su trabajo que es tan intenso y tan entregado como si llevaran un caso privado.