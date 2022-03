8M: "Hay que desterrar muchos mitos"

Hoy es 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.Un día repleto de actos en la capital y provincia que nos recuerdan que se han dado pasos en pro de la igualdad entre hombres y mujeres pero queda mucho por hacer. No es oro todo lo que reluce y en muchos planos de la vida la mujer sigue siendo invisible, marginada, no respetada o no valorada.

Hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer en el ámbito social, familiar y profesional. Pero para ello hay que desterrar muchos mitos que todavía, en pleno siglo XXI, siguen existiendo. Helena Joaquín, psicóloga de la Asociación Plaza Mayor, cuenta a COPE SALAMANCA que en los talleres de empoderamiento muchas mujeres se sorprenden al decirles que tienen que pensar en ellas y que no es algo egoísta. "Si tú estás bien consigo misma, estás bien con los demás", nos dice Helena.

"La desigualdad sigue existiendo, la igualdad no es real". Helena Joaquín vaticina que las cosas se van a complicar más con la guerra entre Ucrania y Rusia. Vaticina más precariedad. La mujer es la que al final, por el rol de cuidadora, muchas veces se queda en casa cuidando de la familia. Un trabajo nada agradecido ni valorado. El hombre debe estar a su lado, no tanto en el plano de conciliación como de corresponsabilidad en las tareas.

Son varias las concentraciones que se suceden hoy tanto en la capital como en la provincia. La primera se ha celebrado esta misma mañana en plena Gran Vía. A las siete de esta tarde, en la capital, se concentra el Movimiento Feminista de Salamanca en la Plaza de la Concordia. A las 8 de la tarde se ha organizado una nueva concentración, esta vez en la Plaza Mayor.

Antes, a las 18:00 horas el Ayuntamiento de Salamanca reconocerá la trayectoria de tres mujeres salmantinas destacadas en su ambito profesional. Será en el Teatro Liceo. Son Ángela Figueruelo Burrieza,Catedrática de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca. Ha sido Vicedecana de la Facultad de Derecho. Helena Gonzalez, Licenciada en Biología y Bioquímica (Salamanca). Doctora en Biomedicina (Barcelona). Comunicadora científica y Gracia Sánchez,presidenta en activo de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores, lleva cerca de 40 años al frente. La defensa de la mujer ama de casa y de los consumidores han sido siempre señas de identidad de su trayectoria.