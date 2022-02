No hay plazas de 2 a 3 años en los centros públicos

Estamos con un pie puesto en la apertura del plazo de presentación de solicitudes para aquellas familias que estén buscando un colegio para su hijo o hija en la provincia de Salamanca. El Boletin Oficial de Castilla y León recoge ya la decisión de aplicar para el próximo curso escolar la gratuidad en las plazas de 2 a 3 años en la primera etapa de infantil.

La verdad es que hay letra pequeña. En COPE SALAMANCA nos hemos puesto al habla con Fernando Paricio, presidente de FEDAMPA (Federación de Ampas de la provincia) y ha sido muy claro: no hay plazas en colegios públicos, entendiendo estos como los CEIP y los CRA.

"No se han creado nuevas plazas ni tampoco se han puesto a disposición de los colegios públicos ni más material ni mas recursos humanos" Los beneficiados serán las escuelas municipales que dependen de los ayuntamientos y las guarderías privadas y concertadas que cumplan con los requisitos.

Paricio considera que las cosas se han hecho al revés. El primer paso para aplicar esta gratuidad, entiende, que debería haberse hecho en los colegios públicos y después hubiera venido lo demás. Pone además sobre la mesa un tema importante y es que con esa iniciativa la Junta no se beneficiará de los Fondos Covid. Solo se contempla cuando se crean plazas públicas que no es el caso.

La conclusión desde FEDAMPA es que este es un nuevo paso para privatizar la educación. ¿Qué va a ocurrir este año?, se pregunta. La respuesta la tiene clara también "que descenderá la matriculación de niños de 2 a 3 años en los centros públicos". A esto hay que sumar el medio rural. En los centros rurales existen escasez de plazas. No hay más centros públicos y no se van a construir, nos dice.

"La Junta no ha hecho bien las cosas. Una vez más lo ha hecho deprisa y corriendo y sin una orientación adecuada", manifiesta Fernando Paricio quien además comenta que no entiende que no exista un BAchillerato en la Sierra de Francia o que no exista un Centro de Formación Profesional Agraria cuando somos la principal provincia española de ganado de extensivo.





















Qué va a pasar, vaticina? Pues que descenderá la matriculación en esta etapa en los colegios públicos manteniendo por tanto la privatización de la educacion