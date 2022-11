No hay pediatra en la Zona Básica de Salud de Béjar

La falta de pediatras no es un problema exclusivo de la provincia de Salamanca, es un problema que padecemos a nivel nacional. En nuestra provincia, las madres y padres de la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo van a salir a la calle el 1 de diciembre para pedir mejoras en la atención pediátrica bajo el lema Carros Vacíos sin Bebes. Esperan conseguir que se mantengan los dos pediatras asignados al Centro de Especialidades y que se mantenga también el pediatra que presta servicio en la comarca.

Eso en Ciudad Rodrigo, en la Zona Básica de Béjar la cosa está ahora mismo en el aire. En el aire porque no hay ningún pediatra que pase consulta a los niños de la comarca. Hasta hace muy poco era solo una persona la que atendía la Zona Básica de Salud de Bejar. La otra plaza se encuentra, desde hace tiempo, en concurso de traslado sin cubrir. A esta pediatra que hacía el trabajo de dos, vamos a decirlo así, la salud le ha pasado factura. Esta de baja. COPE SALAMANCA ha hablado con Almudena, madre de un peque, que nos ha contado que ahora mismo no tienen pediatra y que muchos padres deciden llevar a sus hijos a Salamanca. En concreto, a la Urgencias del Complejo Asistencial de Salamanca con lo que eso conlleva. Traslado de ida y vuelta y sacar tiempo en el trabajo; además de recorrer cerca de 70 kilómetros con los niños malos. Muchos padres se plantean hacer un seguro privado que les cubra esta carencia que tienen.

Piden a la Consejería de Sanidad y a todo aquel responsable que tenga algo que ver con esta situación que cubra, de forma inmediata, la plaza de pediatría olvidada.

Vista la situación, le hemos preguntado al presidente del Colegio de Médicos de Salamanca Santiago Santa Cruz que nos ha contado que faltan médicos de familia y pediatras, a nivel nacional. Faltan pediatras en Atención Primaria no así en la atención hospitalaria. "No se ha hecho una política de recursos humanos adecuadas para sustituir a los que se jubilan. Si no hay en bolsa pediatras, no se pueden sustituir."

Aconseja, Santa Cruz, que estos padres acudan al médico de familia que está también debidamente informado para tratar a niños y adolescentes. Recomienda, ante el incremento de casos de bronquiolitis, que pongan a los niños que vayan a guardería las mascarillas. De esa forma se evitan las infecciones respiratorias.