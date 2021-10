Frente común de las OPAs de Salamanca frente al lobo

Sabíamos que Coag y Asaja Salamanca se encontraban unidas a la hora de organizar las movilizaciones correpsondientes en protesta por la inclusión del lobo en el LESPRE realizada por el Ministerio de Transición Ecológica con lo que se le otorga una protección especial. Es difícil abatir los ejemplares que pejudican a las explotaciones agrarias y cada vez se le pone más complicado al ganadero que tiene que convivir, además de con la subida de los impuestos, con el cánido que mata tanto ovejas como vacas o terneros.

Ahora COPE SALAMANCA confirma que a esa unidad de acción, como no podía ser menos, se une UPA Salamanca. Estaba claro, nos ha contado su presidente Carlos Sánchez, quien no ve con buenos ojos la última decisión del citado Ministerio que ha tratado de contentar a los ecologistas y animalistas. No se dan cuenta, explica, que los lobos crían y que el hoy hemos conocido que asaja Salamanca llama a la movilización a los productores de máiz el 15 de octubre. La organización se manifestará ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, para evitar las desmedidas imposiciones al cultivo.Mientrastanto las OPAs se unen en un bloque de acción para protestar contra el lobo.

Carlos Sánchez de UPA Salamanca nos cuenta que falta por concretar la mejor fecha para los agricultores y ganaderos. Ahora es tiempo de sementera y resulta complicado. Sánchez sigue pensando que la introducción del lobo en el LESPRE es un sinsentido.No entienden los ecologistas, nos dice Sánchez, que los lobos crían y que la superpoblación puede convertirse en un problema para el ganadero y para todos.

Tenemos a las OPAs unidas. Solo falta esa fecha que se acerca más a diciembre o enero. No saben tampoco si protestarán solo por el lobo o todo lo que tienen encima: precios justos, encarecimiento de la luz y por tanto de los abonos, borrador de las granjas de vacuno....