Formación para desempleados de larga duración

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Centro de Formación y Orientación Laboral, ha elaborado un amplio programa para llevar a cabo en el primer semestre del año con el objetivo de mejorar la empleabilidad de desempleados de la ciudad, especialmente de larga duración, con la finalidad de conseguir su inserción en el mercado de trabajo. En concreto, el programa contará con once acciones formativas, con un mínimo de doce alumnos por cada uno de ellos, y un máximo de 15.

El CEFOL ha programado itinerarios individualizados de inserción laboral donde los participantes recibirán servicios de información, orientación, asesoramiento, formación, intermediación y acompañamiento para el empleo. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, explica que "la formación tiene una especial relevancia puesto que mejora la empleabilidad de los alumnos, lo que incrementa las cualidades de los aspirantes a un puesto de trabajo".

Los itinerarios de formación se llevan a cabo teniendo en cuenta las necesidades de contratación de las empresas, de modo que las oportunidades para conseguir la inserción laboral de los participantes sea elevada. Los primeros cursos programados, bajo la modalidad online, son: 'Docencia en entornos digitales' (53 horas); 'Administración electrónica y carpeta ciudadana' (29 horas); 'Herramientas para el diseño de presentaciones' (29 horas). Las inscripciones a estos cursos se pueden realizar en la plataforma de formación online http://eformacion.aytosalamanca.es. Los aspirantes deberán estar empadronados en Salamanca y estar en situación de desempleo.

Las acciones formativas en la modalidad presencial son: 'Manejo de retroexcavadora' (198 horas); 'Mantenimiento y reparación en edificios' (188); 'Manejo de carretillas y PRL plataformas elevadoras' (188); 'Curso básico de hostelería' (102); 'Promoción de la salud en personas dependientes' (48); y 'Curso de prevención de riesgos laborales básica + especialidad sector madera y mueble' (48). Los requisitos de los aspirantes son el empadronamiento en Salamanca, estar en situación de desempleo y en situación de alta en CEFOL.

Por último, se llevarán a cabo dos acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad sobre 'Trabajos de carpintería y mueble' (300 horas) y 'Revestimientos continuos en construcción' (440 horas). En ambos casos, los participantes llevarán a cabo prácticas no laborales y previamente deberán estar inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).

Entrega de certificados

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez Otero, ha entregado este miércoles los certificados de aprovechamiento de los tres últimos itinerarios formativos llevados a cabo en el Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Salamanca (CEFOL), que han concluido en el mes de enero. En el acto, llevado a cabo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca, la concejala ha destacado el alto nivel de formación de los tres cursos, en los que han participado 25 personas desempleadas, la mayoría de largo duración, con edades comprendidas entre 20 y 63 años. Cinco de ellas han accedido ya a un puesto de trabajo y el resto están en proceso de búsqueda de empleo. Estos itinerarios se han llevado a cabo dentro del Proyecto POR + Salamanca, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Eje Prioritario 2 del Programa Operativo del Empleo, Formación y Educación y el Ayuntamiento de Salamanca.

El certificado de profesionalidad ‘Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales’ concluyó a finales del mes de diciembre del pasado año, con 275 horas de duración. Las personas participantes han adquirido formación para realizar labores de limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 kilos, adecuados a cada espacio y/o equipamiento para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato. La acción formativa ha contado con 130 horas teórico-prácticas, 80 horas de prácticas no laborales, 21 horas de formación transversal en desarrollo sostenible, cuidado y respeto al medio ambiente, igualdad de trato y no discriminatorio, igualdad de oportunidades, así como 44 horas en formación sobre tecnologías de la información y comunicación y pequeñas tareas de mantenimiento. Los alumnos han llevado a cabo prácticas no laborales en las empresas FCC Medio Ambiente, RESUIVAL y PORSIETE.

El curso de camarera de pisos ha concluido en el mes de enero de 2023 y ha contado con 10 alumnos participantes (entre 20 y 60 años), de los que seis de ellos concluyeron el itinerario formativo. Este curso, de 174 horas, ha estado encaminado a preparar y poner a punto habitaciones y zonas comunes en alojamientos, mientras que las prácticas no laborales se han desarrollado en los hoteles Abba Fonseca, Hall 88 y Bardo Recoletos Coco.

Además, en el mes de enero ha concluido el certificado de profesionalidad ‘Operaciones Básicas de Catering’, con 295 horas de duración, que se ha llevado a cabo en las instalaciones del Centro Tormes+. Esta formación ha estado encaminada a realizar el montaje de géneros, elaboraciones culinarias envasadas, menaje, utillaje y materiales varios, en los equipos destinados al servicio de catering, recepcionar la carga procedente del servicio de catering realizado y lavar los materiales y equipos reutilizables. Este certificado ha contado con 40 horas de prácticas no laborales en las empresas Algo Nuevo, El Telar, Disan y Buffet. Este curso lo han concluido nueve personas de las once que lo iniciaron, con edades entre los 25 y 62 años.

Durante el acto de entrega de los diplomas acreditativos de la formación, Ana Suarez ha manifestado a las personas participantes la apuesta del Ayuntamiento por desarrollar “acciones formativas dirigidas a sectores con una fuerte demanda por parte de las empresas de nuestra ciudad. Tenemos un fuerte compromiso con las personas desempleadas para ofrecer cursos e itinerarios con los que potenciar sus cualidades profesionales de cara a conseguir su integración en el mercado laboral”. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado el alto nivel formativo de los cursos, por lo que ha felicitado a los técnicos que han llevado a cabo los itinerarios.

Proyecto POR+Salamanca

Desde la puesta en marcha del proyecto POR+Salamanca han solicitado su participación en el mismo 1.442 personas, de las cuales 781 formalizaron el alta en algún momento en el proyecto. Como ha destacado Ana Suárez, las personas insertadas laboralmente han sido 227, mientras que el número de contratos laborales han sido 260. Hasta el momento se han completado 15 itinerarios personalizados de inserción sociolaborales de los ofertados en el catálogo del proyecto POR+Salamanca, conducentes a la consecución de certificados de profesionalidad.

En la actualidad se están desarrollando dos itinerarios más, ‘Camarera de pisos’ y ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’, mientras que en breve arrancará un nuevo itinerario, ‘Formación básica de celadores’.