FEVESA apuesta por abrir la línea férrea que una Salamanca con Zamora

Mucho se habla de las tarifas baratas que el mayor gigante ferroviario RENFE comienza aplicar para competir con otras compañías privadas tras la liberalización del sector. Esto ocurre sobre todo en corredores de mayor tráfico como puedan ser Madrid-Barcelona o la zona del Levante, Valencia.

Salamanca, cuenta a COPE SALAMANCA Alberto Villacampa de la Federación de Vecinos de Salamanca, FEVESA, no es nada atractivapara los nuevos operadores. Hay muy pocas líneas y frecuencias.Todavía no hemos recuperado las frecuencias antes de pandem que en un principio RENFE había prometido recuperar en junio. Aún así, existen tarifas baratas o flexibles para viajar desde nuestra ciudad a Barcelona o Madrid en horarios menos demandados. El problema es que el billete regular sigue siendo muy caro.

No se entiende que en estos comicios autonómicos que se celebrarán el 13 de Febrero todavía los candidatos no han aludido a Salamanca y sus conexiones ferroviarias. Ahora mismo no existe tren directo a Palencia, ni tren a Portugal; una conexión que la parte portuguesa quiere recuperar mientras que la parte española da la callada por respuesta.

Alberto Villacampa expone que uno de los proyectos de Comunidad más sencillos de realizar es la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plataentre Salamanca y Zamora. Algo más de 60 kilómetros, llanos; sin zonas afectadas medioambientalmente hablando. Un proyecto que podría conectar, de forma barata y rápida, con el AVE a Galicia y potenciar el Puerto Seco.