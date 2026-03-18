La escuela católica de Salamanca saca pecho: así defienden su valor alumnos, familias y docentes

Alrededor de 900 alumnos y docentes han participado hoy en la celebración del día de las escuelas católicas de Salamanca. El encuentro ha comenzado a las 11 de la mañana en la plaza mayor, donde los niños han leído un manifiesto y han cantado juntos. La jornada ha culminado con una marcha hasta la Plaza de Anaya, donde han protagonizado un abrazo simbólico a la catedral como signo de unidad.

Un complemento a la familia

La celebración coincide con el periodo de matriculación. Las solicitudes se pueden tramitar en lso centros educativos hasta el 8 de abril. Para familias como la de Beatriz, madre de dos hijos, elegir una escuela católica significa ampliar las enseñanzas que reciben en casa. Lo que más valora es que los valores de convivencia, empatía y crecimiento sean un pilar en el colegio. "Es un complemento a lo que luego el trabajo que se hace en casa como familia", explica.

Es un complemento al trabajo que se hace en casa como familia a la hora de educar en valores" Beatriz Gómez Madre de Pedro y Lola

Atención individualizada y afecto

Desde la docencia, Rosemary, con 32 años de experiencia en el colegio Maestro Ávila, subraya la importancia de conocer las potencialidades de cada niño. En su centro, la atención muy individualizada se combina con el trabajo cooperativo, preparando a los alumnos para un futuro en equipo y atendiendo a la diversidad de un alumnado que hoy llega de todos los países.

Rosemary insiste en que todos los niños merecen un trato personalizado y afectuoso, especialmente aquellos con necesidades especiales. "Siempre merecen la pena, porque son niños que con cualquier mínima cosita que consigues con ellos, es que es una satisfacción", afirma. Para ella, la clave es el bienestar del alumno: "Lo importante es que los niños vengan felices y se sientan seguros".

Lo importante es que los niños vengan felices y se sientan seguros" Rosemari Monje Docente en el colegio Maestro Avila

00:00 Volumen Cerrar Escuelas Católicas Abrazo a la Plaza Mayor de los alumnos del Colegio Maestro Avila

La voz de los protagonistas

Y, ¿qué opinan los protagonistas? Paula y Jesús, ambos de 10 años y alumnos del colegio Maestro Ávila, comparten su experiencia. Paula cuenta que ha aprendido "a ser mejor persona y ayudar a mis compañeros". Jesús añade que aprenden "cómo se comportaban Jesús y los apóstoles". "A mí me gusta mucho el maestro Ávila, porque me cuida muy bien, me gustan mucho mis compañeros y no me quiero ir nunca de ese colegio", concluye Paula.

Calendario del Periodo de admisión ordinario y matriculación 26-27

Escuelas Católicas Escuelas Católicas celebran su día

Publicación de plazas vacantes en cada curso y centro docente: 16 de marzo de 2026.

Plazo de presentación de solicitudes: del 17 de marzo al 8 de abril 2026 (hasta las 14:00 h).

Publicación del baremo provisional: 12 de mayo de 2026

Periodo de reclamaciones: Del 15 al 21 de mayo de 2026.

Sorteo público: 29 de mayo de 2026 (10:00h).

Publicación de los listados definitivos de adjudicación de elección de centro: 24 de junio de 2026.

Matriculación: Del 24 al 30 de junio de 2026 (Educación Infantil y Educación Primaria) y para Educación secundaria del 24 de junio al 10 de julio de 2026