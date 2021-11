Entrevista al presidente en funciones de CEOE-CEPYME Salamanca Juan Manuel Gómez

Juan Manuel Gómez deja la presidencia de la patronal más representativa de Salamanca como es CEOE-CEPYME Salamanca.

Hoy se convocan elecciones. La fecha prevista para su celebración es el 26 de noviembre. Se elegirá a un nuevo presidente que dará el relevo a Juan Manuel Gómez quien ha permanecido en el cargo seis años. Se marcha, cuenta en una entrevista a COPE SALAMANCA, satisfecho del trabajo realizado. Se deja la institución mejor de lo que estaba. Eran años convulsos internamente y se le ha otorgado tranquilidad. Nos cuenta que no le quedan espinitas clavadas, solo el compromiso de un político (no nos ha facilitado más pistas) que luego no ha cumplido.

El sector empresarial salmantino está a las duras y maduras. Tras la pandemia, llega ahora el problema de la subida de la luz, las cotizaciones y el desabastecimiento de suministros. Algo que no se explica, manifiesta, "algo no nos cuentan".

Como claves del crecimiento económico de la ciudad y del tejido empresarial, Juan Manuel Gómez aboga por aprovechar el talento que sale de las universidades y la posición estratégica de Salamanca dentro del corredor Atlántico.