Encuentran un cadáver flotando en el río Tormes en pleno Lunes de Aguas

El cuerpo sin vida de una persona ha sido encontrado en la mañana de este lunes flotando en una pesquera del río Tormes, a la altura del punto kilométrico 2,5 de la carretera DSA-504. El hallazgo se ha producido entre los municipios salmantinos de Villamayor de Armuña y Santibáñez del Río.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, ha sido la propia Guardia Civil quien ha comunicado el suceso sobre las 11:15 horas. La trágica noticia coincide con la celebración del Lunes de Aguas, una jornada festiva en la que numerosos salmantinos se congregan en las riberas del Tormes para comer el tradicional hornazo.

Investigación en marcha

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y de la Policía Local de Villamayor. Agentes del Instituto Armado ya se encuentran investigando lo ocurrido para esclarecer las causas del suceso, que por el momento son desconocidas.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha movilizado por parte de Sacyl a un médico del centro de salud de Villamayor de Armuña para que acudiera al punto del hallazgo.