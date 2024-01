"Yo me pongo la mascarilla, porque no quiero contagiar a mi madre o a mi amiga"

La incidencia de gripe A y el aumento de contagios de otras enfermedades respiratorias, ha llevado a las autoridades sanitarias a recuperar esta semana, la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en los centros sanitarios y en los hospitales de toda España.





Los ciudadanos están perfectamente concienciados sobre lo recomendable de su uso para tratar de contener la propagación del virus. COPE Salamanca ha hablado con Emilio Ramos, portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca. El doctor explica que se está politizando el debatesobre la decisión del Ministerio de Sanidad de establecer esta obligatoriedad, en espacios en los que se concentra más población inmunodeprimida, frente a la posición en contra de hasta nueve comunidades autónomas del país.

Usar la mascarilla para proteger a los más vulnerables





En todo caso, "El principio de solidaridad que debe regir el mundo, la solidaridad y protección de las personas más vulnerables, no se presta a debate y no ofrece ninguna duda. Si tengo que estar en una sala de espera, yo me pongo la mascarilla porque no quiero contagiar a mi madre, vecino o una amiga", Afirma Ramos.

Urgencias colapsadas

Nuevamente lamenta Ramos la situación de la sanidad salmantina y la masificación en el área de Urgencias. Indica que "Esto es solo consecuencia de la imposibilidad de atender por parte de los médicos de cabecera, a la sobrecarga de trabajo que arrastran".

En definitiva, insiste el doctor Ramos, "El sistema sanitario y en especial la Atención Primaria, requiere de una reorganización total para poder dar cobertura a las necesidades de la población. Porque el caos que impera actualmente en este área, vuelve a ratificar la politización de la sanidad pública y la intención de privatizarla".









