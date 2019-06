Donar órganos es dar vida incluso después de la propia

Este miércoles 5 de junio, se celebra el Dia Mundial del Riñón y la Asociación ALCER Salamanca, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los enfermos renales, protagoniza difrerentes acciones a lo largo de toda la semana, con el fin de concienciar a la sociedad, sobre la importancia de hacerse donante de órganos.

Ese día, van a instalar mesas informativas en la Plaza Mayor, calle la Rúa, calle Zamora, María Auxiliadora y plaza del Liceo, para explicar a los salmantinos como aportar vida incluso después de que la propia esté extinguida. Además, los voluntarios de la Asociación, van a incidir sobre la importancia de llevar hábitos de vida saludables y hacer controles rutinarios para prevenir la enfermedad renal. La jornada se cierra a las 7 de al atrde con una eucaristía prevista en la Iglesia de los Padres Trinitarios en recuerdo de las personas enfermas renales fallecidas y en agradecimiento a los donantes.

Además, el a carrera "In Memorian Carmelo Martín" tratará de rendir el merecido homenaje a quien presidiera durante décadas la Asociación de Enfermos Renales. Ante todo pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de sumarse a los cientos de salmantinos que ya son donantes de órganos y que seguirán dando vida a otras personas, extinguida ya la propia. También pretende incidir en la práctica del deporte de manera regular, entre otros hábitos de vida saludables, que prevengan desarrollar enfermedades renales entre otras.

Además, el domingo 9 de junio a partir de las 10 de la mañana con salida desde el Zurguén, se van a celebrar dos carreras solidarias; una de 5 y otra de 10 kilómetros, para que cada cual participe y colabore en función de sus propias capacidades. Y el 29 de junio está previsto otro nuevo reto deportivo denominado Transcastilla por el que un voluntario va a recorrer todas las provinicias de la región en bicicleta para recaudar fondos a favor de la Asociación.

El Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, ha querido implicarse también en esta campaña presentando en hasta 85 farmacias de la capital y en las 257 que acumula la provincia, los formularios que se deben cumplimentar para hacerse donante de órganos.

La tarjeta de donante es un documento informativo que testimonia nuestro deseo de ser donante de órganos tras el fallecimiento. Sin embargo, esta tarjeta no tiene valor legal. Es preciso comunicar a nuestros familiares el deseo de ser donantes, para que autoricen la extracción de órganos tras el fallecimiento. Dado que los datos utilizados para emitir la tarjeta de donante no son almacenados en ningún registro de donantes, sino que son utilizados únicamente con fines administrativos, no es necesario darse de baja en caso de cambiar de opinión ni comunicar a ningún organismo oficial la decisión. En tod caso son los familiares directos los responsables de autorizar dicha extracción.

Desde la unidad de trasplantes del hospital de Salamanca informan que el año pasado se registraron 32 donantes multiorgánicos y se batió el récord de trasplantes renales hasta los 62, de los que 9 fueron de páncreas y riñón y 11 se extrajeron a pacientes vivos. Sin embargo esta cifra sigue siendo insuficiente por cuanto hay 5.000 personas en España esperando para ser trasplantados de riñón.