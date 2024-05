Detenido el presidente de una ONG de Salamanca por exigir sexo a cambio de comida

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional han detenido al presidente de una ONG de Salamanca, cuya identidad no ha trascendido hasta este momento, por presuntos delitos relacionados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y su integridad sexual tras obligar, según el relato policial, a mujeres en situación vulnerable a hacer favores sexuales a cambio de alimentos. Según información de la Policía Nacional, la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presunta actividad delictiva relacionada con un trabajador de una ONG salmantina que ocupaba un puesto de relevancia en su estructura organizativa.

Abuso reiterado a las víctimas

La Policía habla del "abuso manifiesto y reiterado" por parte de este trabajador a un gran número de mujeres extranjeras en situación de estancia irregular. Una evidencia del abuso de este individuo hacia las mujeres era la gestión de la entrega de alimentos a las mismas que siempre hacía en su domicilio particular alegando la necesidad de realizar una supuesta evaluación sobre el perfil de la solicitante y de sus necesidades concretas.

Modus Operandi

El modus operandi del detenido consistía en solicitar el teléfono y otros datos a las mujeres extranjeras contactando después con ellas para solicitar el envío, a través de aplicaciones de mensajería, de datos personales e incluso fotografías personales, la mayoría de ellas de índole sexual.

Una vez logrado el objetivo, y con la excusa de entregarles alimentos donados por la organización, las citaba en su domicilio particular, y les obligaba en algunos casos a mantener relaciones íntimas con él. Todo ello, puntualiza la Policía, prevaliéndose de su situación de superioridad y de la imperiosa necesidad de conseguir alimentos que tenían sus víctimas para llevárselos a sus familias.

Investigación abierta: miedo a denunciar de las víctimas

La investigación todavía no está cerrada a la espera, ya que la Policía Nacional teme de la existencia de otras víctimas que, por miedo o por no tener permiso d eestancia en el país, no se atrevan a denunciar los hechos.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de Salamanca Miriam Rodríguez ha condenado el suceso manifestando que se trata de "un hecho deleznable".