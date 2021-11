Descuento de un 10% en las librerías salmantinas hoy Día de las Librerías

Planea la huelga del sector del transporte de mercancías por carretera. Se convoca cese de actividad entre el 20 y 22 de diciembre. Quieren soluciones al problema estructural que padecen por la subida de los carburantes, la falta de conductores y la posibilidad del cobro de peaje por kilometro en autovías. Otra cosa son también los conductores que también piden mayor compensación económica por su trabajo.

A esto se suma también, si nadie lo remedia, la huelga del sector cárnico por diferencias de pareceres en las ratios de la subida salarial que anuncia la patronal, recordamos que los agricultores y ganaderos mantienen de momento, estancadas, sus movilizaciónes por unos precios justos y por la necesidad de una ley de la cadena alimentaria que les defienda.

Pues en medio de este panorama hoy hay un sector que está contento. E el de los libreros de Salamanca. Hoy día 11 del 11 ha quedado ya estipulado, a nivel nacional, como el Día de las Librerías. COPE SALAMANCA ha hablado con un librero de toda la vida, de la calle Zamora, que además es vicepresidente de la Asociación del Comercio Vario de Salamanca, ASECOV. Su nombre es José Luis Delgado. Están contentos. Tras la pandemia el sector se está recuperando. Las ventas, hasta ahora, en las librerías, han aumentado un 16% y esperan, a final de año con la campaña de Navidad, llegar al 22%. Además coincide que en una época de sequía de nuevos títulos, a día de hoy tenemos una treintena de buenos libros. El último de Ken Follet, el Planeta....Y ni que decir de la literatura infantil y juvenil. Para Delgado, es un filón y se está notando que se incide en la educación en el fomento de la lectura. Algo que también trabajan en los hogares los progenitores.

En la pandemia, nos dice, se ha leído mucho. Y cada vez los salmantinos leen más.¿ Cómo celebran las librerías de Salamanca este día? El lector, que se acerca, tiene algún tipo de “regalo”? Durante todo el día, al igual que ocurre con el Día del Libro, los ejemplares tendrán un 10% de descuento.

Con el Día de las Librerías, el sector reivindica su carácter cultural, de comercio de proximidad, de punto de encuentro físico con los lectores a los que pueden aconsejar y de fomento de la cultura. Es lo que aportan y no ofrecen ni las grandes superficies ni las plataformas digitales. No pueden o, en muchos casos, no saben aconsejar. En el comercio de proximidad, en las librerías, el lector se encuentra más arropado. Esta es una gran ventaja que conseguirá que el comercio de proximidad no muera, apostilla Delgado.