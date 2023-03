Posibles movilizaciones ganaderas en Salamanca si no cambia la política regional de saneamiento animal

No se descartan movilizaciones en el sector agrario ahora mismo.

Los ganaderos salmantinos están ya hartos de la burocracia autonómica, no comulgan con la política de saneamiento ganadero impuesta por la Junta de Castilla y León en el caso de la tuberculosis, ahora se suma el control de la lengua azul, los veterinarios no dan abasto y las tasas veterinarias, tras un periodo de exención, las vuelven a asumir. Unas tasas para cumplir con unas normativas que vienen determinadas desde la Junta de Castilla y León. Por eso entienden tanto los afectados como las OPAs, Organizaciones Profesionales Agrarias, que no tiene que pagar el ganadero.

Un grupo de ganaderos afectados por las trabas de la Junta de Castilla y Léon ha mantenido una primera reunión en Tamames. Una convocatoria que se ha realizado por redes sociales. Ha empezado a recabar firmas para conseguir que la Consejería de Agricultora cambien la política de saneamiento ganadero. Mañana está prevista otra reunión de este grupo para presentar alternativas.

COPE SALMANCA ha entrevistado a Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca. Asaja Salamanca y el resto de las organizaciones profesionales salmantinas con representación ( la Alianza UPA-COAG) se posicionan al lado de los afectados. Delgado explica que más de una vez han expresado estas quejas al Consejero Gerardo Dueñas que, de momento, no se posiciona. Entiende que esta presión que surge del sector, más el apoyo de las OPAs , puede ser más efectiva puesto que pone bien a las claras que los ganaderos estarían más que dispuestos a secundar movilizaciones y protestas.

El Consejero de Agricultura Gerardo Dueñas ha expresado, en Zamora, de que es consciente de esta tensión. Espera que en breve pueda existir una modificación en el caso del saneamiento ganadero y respecto a las tasas veterinarias, argumenta, que cabe la posibilidad de que una proposiciíon de ley incluyera que quedará exento el pago el resto del año. En un futuro, ha dicho, lo que se busca es eliminarlas.