La cultura sale al encuentro de los salmantinos en Plazas y Patios

La octava edición del programa turístico-cultural Salamanca, Plazas y Patios, que hasta el 31 de agosto ofrecerá interesantes propuestas escénicas y más de una veintena de conciertos.

En el apartado escénico, destacan tres estrenos absolutos. Escenarios como la Plaza de las Úrsulas, donde la compañía Komo Teatro representará la obra ‘Inés Luna Terrero. La Bebé de Traguntía’. Amalia de Prado Leo dirige esta obra que ofrecerá al espectador breves pinceladas en la intensa vida de esta singular salmantina, sin duda una avanzada a su tiempo. Una mujer reivindicativa, culta y valiente, virtudes impropias y mal vistas en la sociedad machista de principios del siglo pasado y cuyo mensaje está hoy más vigente que nunca. Los viernes 5, 12 y 19 de julio, a las 21:00 horas.

La Plaza de Los Bandos acogerá la representación de ‘Un lugar para Carmiña’, de la mano de la compañía La Befana. Nuria Galache Sánchez dirige esta pieza homenaje a Carmen Martín Gaite, sobre su encuentro con una joven estudiante, que le hará ver que la vida ya no es lo que era. Salamanca ha crecido, pero en su recuerdo permanece inmóvil y se niega a no verla como ella la vivió. No quiere dejar de pensar en ella como la ciudad de “ritmo lento” que tanto marcó su propio transcurrir por la vida. Un viaje por sus miedos, inquietudes, dudas y su literatura donde siempre estuvo muy presente Salamanca y sus gentes, verdaderos escenarios de sus primeras novelas. El viernes 26 de julio, 2 y 9 de agosto, a las 21:00 horas.

La Plaza de San Benito albergará las representaciones de ‘Los medallones de nuestra plaza’. Esfinge Teatro pondrá en escena esta historia en la que Isabel y Fernando (Reyes Católicos), persiguen a una pareja de turistas que, una vez más, han pasado de largo por delante de ellos. Miguel de Cervantes sale a pasear e instantes más tarde aparece Juana “la loca”. Todos ellos se quejan de que los turistas no ponen atención a sus “moradas”. Deciden tener un encuentro con ella para acordar un reparto justo de turistas. Los viernes 16, 23 y 30 de agosto, a las 20:00 horas.

El centro histórico de la ciudad volverá a ser escenario de una nueva ruta teatralizada, que los sábados y domingos, del 6 al 31 de agosto, en dos pases (12:00 y 20:00 horas), ofrecerá al espectador un recorrido por la ciudad, de la mano de los personajes que la han habitado desde sus orígenes, allá por el siglo VII a.C. Las personas con discapacidad tendrán preferencia para realizar el recorrido todos los domingos a las 20:00 horas.

Bajo el título ‘Salamanca, tu tiempo es de piedra y oro’, y de la mano de Edulogic Producciones, estos personajes que han estado ahí desde siempre y permanecerán hasta el final de los tiempos, darán testimonio de la evolución de la ciudad. Porque Salamanca es pasado, es presente y es futuro. Es su muralla. Es la Vía de la Plata. Es la Universidad. Es una mujer que lava en el río y es un pintor que la recrea para la posteridad. Es piedra y es oro.

En la Cueva de Salamanca, otro de los espacios referentes del programa, la compañía Noesis realizará una visita teatralizada en este lugar misterioso y esotérico, un lugar mágico al que se trasladan dos jóvenes aventureros, para desentrañar un poder ancestral. En los intermedios, el juego de luces volverá a la Cueva, todos los viernes y sábados, en tres pases, a las 21:00, 21:30 y 22:00 horas.

Destacan en el apartado escénico varias novedades, con espacios que se incorporan por primera vez al programa:

La Torre del Clavero será escenario de una visita teatralizada de la mano de Fernando Saldaña y Noelia González Marcos ‘Carioca’ para ascender los cien escalones de la torre conversando con una condesa y el fantasma de un sereno envejecido y modorro, a los que el azar lleva a recordar otros tiempos. Los sábados (18:00, 18:45 y 19:30 horas) y domingos (11:30, 12:15 y 13:00 horas).

En la Plaza de Toros La Glorieta se podrá disfrutar de una propuesta teatral para conocer las estancias de la plaza. Los viernes, a las 20:30 horas y los sábados a las 11:30 horas.

Y el Centro de Interpretación de las Murallas, Salmantica Sedes Antiqua Castrorum, con una dinamización familiar, ‘Toc-toc. ¡Abre la Muralla!’, para que los pequeños puedan descubrir la importancia de la arqueología; una actividad participativa y familiar para buscar pistas, aprender e indagar sobre la importancia de las murallas en Salamanca. Martes y jueves, del 2 de julio al 29 de agosto, de 11:00 a 13:30 horas.

También destaca, como novedad, el Juego de Escape en el Museo Taurino. Bajo el título ‘La montera perdida’, el público tendrá que descubrir una serie de pistas para recuperarla. Se podrá realizar los jueves por la mañana y sábados por la tarde (será necesario reservar horario en el Museo, a través del teléfono 923 21 94 25).

Plazas y Patios de la Música

La música continúa siendo otro de los grandes atractivos en esta octava edición, con más de una veintena de citas musicales.

Los Jardines de Santo Domingo de la Cruz acogerán siete conciertos, todos a las 22:30 horas excepto el primero de ellos, el 6 de julio, a las 22:00 horas, el concierto de Latin Jazz Meets Classic con los cubanos Pepe Rivero, al piano y Manuel Machado, con la trompeta.

En ese mismo escenario, el 20 de julio, El Twanguero (ganador de dos Grammy latinos) interpretará los temas de su nuevo trabajo, un disco electrizante, Electric Sunset, cargado de sonidos fronterizos, referencias a Ennio Morricone, la cumbia de Los Ángeles, y por supuesto Twang.

Sergio de Lope llevará el flamenco a los jardines el 27 de julio, con su trabajo Ser de Luz, un alegato a la memoria musical de los pueblos, a la alta vibración a través de la música y a los maestros del flamenco.

El 3 de agosto, Magnolia ofrecerá un repertorio de temas propios, enraizados en la tradición de la música popular americana, donde brilla la carismática voz de Myriam Swanson. Este cuarteto de jazz & blues aterciopelado y rabioso interpretará canciones de su primer y segundo disco.

El 10 de agosto, el blues será protagonista de la mano de Keith Dunn Trance Blues Band, un puzzle atípico de cuatro piezas: armónica, dos guitarras y batería. Cuatro músicos entusiastas, de cuatro países diferentes, que aman el desafío de hacer que cada concierto sea mejor que el anterior.

Cita con el soul el 17 de agosto, con el concierto de Soul Teller. Miguel Ángel Julián es un prolífico compositor con más de 200 títulos en su haber.

Y el 24 de agosto, Cosmosoul, cinco brillantes músicos con técnicas, formación y perfiles musicales muy diversos, que ofrecerán al espectador una mezcla de estilos, con una música fuertemente arraigada en el neo-soul y el R&B, pero que cuenta con una riqueza de matices procedentes del world music, jazz y pop.

Monumenta Salmanticae será escenario de nueve conciertos, todos ellos a las 12:00 horas.

El Dúo Corvo-Fuentes ofrecerá los días 13, 20 y 27 de julio, una selección de grandes éxitos de la música en versión original y adaptaciones para violín y piano. En sus conciertos interpretan repertorio de Sarasate, Kreisler, Brahms, Saint Saëns, Grieg, Williams...

Los días 3, 10 y 31 de agosto, el grupo Cythara presentará una selección de momentos musicales de compositores que fueron capaces de expresar aquellas palabras que no podemos decir. Capaces de llevarnos a ese mundo desconocido donde el ser humano es libre de ser y sentir. Grandes compositores como Schubert, Schumann y Mozart estarán presentes en este viaje musical.

El Trío Contrastes ofrecerá, el 6 de julio y 17, 24 de agosto, un repertorio compuesto por una serie de piezas muy variadas. Junto con obras compuestas específicamente para esta formación (“Suite Arcortío” del brasileño Luiz Pardal o “La Niña Bonita” de J.A. Amargós,) incluirán adaptaciones hechas por el propio grupo de obras de A. Piazzola, Paquito D'Rivera y muy especialmente de compositores españoles.

La Plaza Mayor acogerá el 18 de julio, a las 21:30 horas, el concierto de música clásica de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un programa que incluirá, tanto obras orquestales del repertorio operístico como movimientos de sinfonías y piezas musicales completas.

Y las citas musicales se completan con los cinco conciertos del II Festival Internacional de Jazz, en el Patio Chico, todos ellos a las 22:30 horas. El 9 de julio, Kenny Barron Trio, que interpretará entre otros temas, música de su aclamado disco “The Book of Intuition”

Houston Person Organ Trio interpretará su música, inspirada en las raíces del R&B, el 10 de julio.

El 11 de julio, Fabrizio Bosso Quartet interpretarán de su última grabación, “State of the Art”.

Gypsy Swing, acompañados en esta ocasión por el trío del guitarrista mallorquín Biel Ballester, ofrecerán su concierto el 12 de julio. Y el 13 de julio, Sarah McKenzie & Horns, con temas de su último disco, “Secrets of my heart”, que ha arrasado en las listas de las plataformas digitales.

Las visitas al Cerro de San Vicente, Pozo de Nieve y Filmoteca serán de nuevo otro de los atractivos del programa.

La visita nocturna guiada, con el recorrido por los restos arqueológicos, antiguo edificio del Convento de San Vicente y los miradores, se podrá realizar los viernes y sábados a las 21:00 horas (recogida de invitaciones en la Oficina de Información Turística).

La visita guiada al Pozo de Nieve y convento de San Andrés, se realizará los sábados (10:30, 12:00 y 19:00 horas) y domingos (10:30 y 12:00 horas) Recogida semanal de invitaciones en la Oficina de Información Turística.

En la Filmoteca de Castilla y León se podrá realizar una visita nocturna, los viernes 5, 12, 19, 26 de julio, de 22.00 a 24.00 horas. Un recorrido lleno de sorpresas, donde la fotografía, la linterna mágica y el cine serán sus protagonistas.