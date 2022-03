Cultura para todos

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para el segundo trimestre de este año comenzará el 1 de abril con la proyección del documental “Me cuesta hablar de mí. Confesiones y películas de Charo López”, dirigido por el salmantino Chema de la Peña. Este documental reconstruye por primera vez el relato de su carrera y de su vida. Desde su Salamanca natal hasta hoy día; dejando constancia de los logros, reconocimientos y adversidades que la han llevado a mantenerse casi 60 años como una de nuestras primeras actrices.

La oferta teatral para los meses de abril a junio incluye siete propuestas, entre las que se encuentran tres estrenos absolutos de compañías salmantinas.

La primera obra programada es “La destrucción de Numancia”, de la compañía Nao D’amores, que habla sobre la resistencia de los numantinos ante la invasión del Imperio romano. Será el sábado 2 de abril y las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros. Se pondrán mañana a la venta.

El miércoles 6 de abril, la compañía salmantina Etón Teatro estrena “Los justos”, una obra de Albert Camus que se desarrolla en el ámbito histórico de la Rusia zarista. La contraposición entre el idealismo y el fanatismo revolucionarios permite al autor, a través de unos diálogos de gran belleza literaria, desplegar la compleja dialéctica del fin y los medios. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pondrán mañana a la venta.

El sábado 9 de abril, Blanca Portillo protagonizará la obra “Silencio”, escrita y dirigida por Juan Mayorga. Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio. Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas –familiares, amigos, colegas, autoridades, desconocidos…– que han venido a acompañarlo esta tarde. Las entradas se podrán adquirir desde mañana por un precio de 12, 16 y 20 euros.

Y termina la oferta teatral de abril con otro estreno absoluto, en esta ocasión de la compañía Los Absurdos Teatro el sábado 30, “Von Lustig. El hombre que vendió la Torre Eiffel”. Una obra que cuenta la historia de Victor Lustig, el mayor estafador del siglo XX. Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros y se ponen mañana a la venta.

Los días 13 y 14 de mayo está programada la obra “Muerte de un viajante”, interpretada por Imanol Arias, Cristina de Inza, Jon Arias, Virginia Flores, Jorge Basanta, Fran Calvo y Carlos Serrano-Clark. Una obra de Arthur Miller que nos cuenta la historia de Willy Loman, un viajante de comercio que, después de toda una vida dedicada a su empresa y a su familia, ve cómo todo se tambalea. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

El sábado 21 de mayo Carlos Hipólito protagoniza “Oceanía”, el testamento artístico y vital de Gerardo Vera, actor, director de cine y de teatro. Es su último proyecto antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente, y sin duda, el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de carrera en pantallas y escenarios. Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante; el retrato de un país y de una época. Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

Y finaliza la programación teatral del segundo trimestre del año con el estreno absoluto de “Lamé”, una propuesta de la compañía salmantina Intrussión Teatro. Programada el sábado 28 de mayo, esta obra nos traslada a julio de 1982, durante el Mundial de fútbol celebrado en España. Las protagonistas de esta historia son Maruchi y Pili, coristas de profesión y soñadoras de vocación, que reflexionarán sobre lo duro que es ser mujer y artista a partir de una determinada edad. De este modo crearán en su cabeza su propio cabaret que, gracias a la magia del teatro, los espectadores podrán disfrutar en vivo. Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros.

Danza, circo y ballet

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La danza llegará al Liceo el 7 de mayo con “El salto”, un espectáculo de flamenco, de propuesta innovadora y fuera de lo habitual del creador Jesús Carmona, coreógrafo y primer bailarín del Ballet Nacional de España durante muchos años, director de su propia compañía con siete espectáculos estrenados, de reconocido prestigio nacional e internacional, último ganador del Premio Benois de la Danse (2021), Premio Nacional de Danza en categoría Creación año 2020 y Premio El Ojo Crítico de RTVE 2019. Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

En colaboración con la Fundación de la Danza “Alicia Alonso”, en el mes de junio se ha programado un espectáculo de danza acrobática circense con formato de gala, formada por una selección de los trabajos más relevantes de la compañía CirQdanza en los que se combinarán movimiento, teatro, acrobacia y artes circenses por partes iguales. Lleva por título “Soñando el circo” y están previstas dos funciones los días 9 y 10 de junio. El precio de las entradas es de 10 y 12 euros.

Y el Ballet de Cámara de Madrid ofrecerá la gala conmemorativa “Alicia Alonso in memoriam” los días 16 y 17 de junio. El Ballet de Cámara de Madrid estará acompañado de grandes estrellas de la danza, procedentes del Ballet Nacional de España, de la Compañía de Antonio Márquez, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de Cuba, entre otros invitados de gran relieve. La gala se presenta en dos partes, la primera compuesta por coreografías cortas o fragmentos de piezas emblemáticas del repertorio de la danza española, contemporánea y clásica. Y la segunda parte está dedicada al ballet clásico y será con el segundo acto de Giselle, una pieza emblemática del romanticismo en versión coreográfica de Alicia Alonso. Las entradas tienen un precio de 15 y 18 euros.

Programación musical

La programación musical del Ayuntamiento de Salamanca para los meses de abril, mayo y junio ofrece una gran variedad de estilos.

El blues vendrá de la mano de Quique Gómez & Kit Andersen en un concierto que rendirá homenaje al gran Little Charlie Baty. Será en el Liceo el 8 de abril y las entradas, que tienen un precio de 12 euros, se pondrán mañana a la venta.

El jazz lo pondrá el músico salmantino Fernando Viñals que actuará acompañado de Mili Vizcaíno y de Javier Colina. Un concierto en el que Viñals dará a conocer las últimas composiciones que ha realizado durante estos dos últimos años. Será el viernes 22 de abril y las entradas tienen un precio de 10 euros y salen mañana a la venta.

La cantante María Toledo, icono del flamenco actual, ofrecerá un concierto el 23 de abril. Con seis discos publicados y cinco nominaciones a los premios Latin Grammy, María Toledo nos trae al Teatro Liceo de Salamanca su último espectáculo, “Encuentro”. Las entradas tienen un precio de 10, 12 y 15 euros y ya están a la venta.

La música clásica estará ampliamente representada estos meses, con un nuevo concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca que, junto al Coro Contrapunto, interpretará el Réquiem de Mozart el 2 de abril en la Catedral Nueva. Los alumnos de máster del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, que ofrecerán varios conciertos en el CMI Plaza de Trujillo. O los dos últimos conciertos del X ciclo de música de cámara y solistas, interpretados por la pianista Elisabeth Leonskaja (31 de mayo) y por la Orquesta Clásica del Teatro Liceo (6 de junio). Además del gran concierto que tendrá lugar el 19 de junio en la Plaza Mayor, en el que cerca de 400 músicos y coralistas salmantinos interpretarán la obra “Carmina Burana” del compositor alemán Carl Orff.

La Palabra: conferencias y presentación de publicaciones

La figura de Elio Antonio de Nebrija tendrá una gran importancia en la programación cultural del Ayuntamiento para el segundo trimestre del año. En colaboración con el Centro de Estudios Salmantinos se ha programado un ciclo de diez conferencias, entre el 19 de abril y el 12 de mayo. Diferentes expertos analizarán el arte de aquellos años, la universidad, la música, la lengua, la aparición de las imprentas, el descubrimiento de América, la importancia de la Iglesia en aquella época y algunos aspectos del propio Nebrija. El contenido de estas conferencias se recogerá en una publicación que editará el Ayuntamiento, a través de su sello editorial Edifsa. Los expertos que participarán en este ciclo son: Ana Carabias, Ana Castro, Emilio de Miguel, José Antonio Calvo, Izaskun Álvarez Cuartero, Mª Jesús Mancho, José Gómez Asencio, Itziar Molina Sangüesa, Mª Eugenia López Varea y Amaya García Pérez.

El ciclo culminará con un concierto del Coro Ars Nova, con música renacentista. Será el 12 de mayo en el Auditorio de San Blas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Además, en el ámbito de la Palabra están previstas varias presentaciones de publicaciones, como “Dibucontando 2” de Carlos Sanz Baz, “Por amor a las viudas” de Jorge Barco y Rafa Pontes, “Mariposas desaladas” y “Crepúsculo” del poeta zamorano Waldo Santos, “Ofrenda o vanidad” de Miguel Velayos, “La casa de Sunset Place” de Juan Manuel Martín o “Te tengo en cuento” de José Antonio Martín Viñas.

Y el 31 de mayo se presentará una nueva publicación editada por el sello editorial de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, Edifsa; se trata de “El Cuaderno de Apuntes de Mientras dure la guerra” de Miguel Elías, una publicación que pertenece al género de Cuadernos de Artista: espacios de creación donde el artista consigna visual y verbalmente todo lo que descubrió en su participación en el rodaje de la película de Alejandro Amenábar Mientras dure la guerra, rodada gran parte de ella en Salamanca. El Cuaderno es un paseo por escenas de la película y actuaciones de los protagonistas, que quedarán ya para la historia del cine y la historia de nuestra ciudad.

Nueva oferta expositiva

En el mes de junio, la Torre de los Anaya acogerá la exposición “La Divina Comedia en el arte”, realizada en colaboración con la Fundación FUNDOS. La muestra plantea un recorrido por los tres cantos de la Divina Comedia (Infierno, Purgatorio y Paraíso) a través de las obras que artistas de todo el mundo realizaron inspirándose en ella, como Salvador Dalí, Gustave Doré, William Blake, John Flaxman o Miquel Barceló.

En el DA2 se inaugura una exposición del fotógrafo estadounidense Lee Friedlander, en colaboración con Fundación MAPFRE. Una muestra que hace un recorrido cronológico completo por su extensísima obra. Un trabajo que casi siempre agrupa en series, conjuntos de fotografías que desarrolla a lo largo de varios años. En la exposición se subraya la importancia de estos proyectos que, con frecuencia, se concretan en libros, otra de sus pasiones: The Little Screens, The American Monument o America by Car son sólo algunos de ellos. Pero también se muestran asociaciones temáticas o estilísticas que agrupan cerca de trescientas cincuenta fotografías entre retratos, autorretratos, fotografías familiares, naturaleza o paisaje urbano. Entre estas se incluyen diecisiete pertenecientes a las Colecciones Fundación MAPFRE, además de otros materiales –como vinilos de jazz y alrededor de cincuenta publicaciones–. Todo ello nos acerca a la compleja obra de uno de los más influyentes fotógrafos norteamericanos del siglo XX.

Una nueva edición del Proyecto Miradas, de los Premios San Marcos y de Visiones Contemporáneas completarán la oferta expositiva del Ayuntamiento para el próximo trimestre.