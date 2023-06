Concierto solidario de ‘Los Angeles Children's Chorus’ en la Catedral Vieja

Hoy jueves 29 de junio a las 20.30 horas, el Coro de Los Angeles Children's Chorus ofrecerá el sexto concierto de su gira por España en la Catedral Vieja de Salamanca. Un recital solidario presentado por PerforminSpain en colaboración con la Catedral de Salamanca y Cáritas Diocesana de Salamanca, y cuyos beneficios en forma de donaciones se destinarán íntegramente a los proyectos de Cáritas con personas vulnerables de la provincia.

Los Angeles Children's Chorus es una de las mejores organizaciones corales estadounidenses, premiada con un GRAMMY, gracias a sus tres coros más representativos: El Concert Choir, el Chamber Singers y el Young Men's Ensemble. Dirigidos por Fernando Malvar-Ruiz, y por Steven Kronauer.

El concierto es de entrada libre hasta completar el aforo. LOS ANGELES CHILDREN'S CHORUS

La organización coral LOS ANGELES CHILDREN'S CHORUS fue fundada en 1986 para interpretar la parte del coro infantil del Requiem de Guerra de Britten. Desde entonces, ha ido creciendo hasta contar actualmente con seis coros diferentes, con diferentes programas que comienzan con niños y niñas desde los 6 años.

Destacan los programas de Primeras Experiencias que van dirigidos a todos los estilos vocales, así como otros planes de estudios basados en la técnica Kodály, ensayos sobre repertorios desafiantes y multilingües de bel canto, formación en teoría musical y entrenamiento vocal.

Bajo la dirección artística de Fernando Malvar-Ruiz, la organización LACC está formada por siete prestigiosos coros. El coro principal actúa frecuentemente con orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta de Hollywood Bowl, la Master Choral de Los Angeles, la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, el Cuarteto Calder o la Sinfónica de Pasadena entre

otras. Además, colabora con la Opera de Los Ángeles formando y proporcionando niños para las producciones operísticas que requieren de voces infantiles o de niños solistas.

Han actuado en numerosas ocasiones como embajadores en giras internacionales por África, Austria, Brasil, Canadá, Cuba, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Reino Unido. Hungría, Japón, Polonia, Suecia y México, así como en numerosas giras por los Estados Unidos.

Han participado en conciertos para películas como Happier Than Ever o A Love Letter to Los Angeles, estrenada por Disney en septiembre del 2021. También participó con la Filarmónica de Los Ángeles interpretando la Sinfonía nº8 de Mahler, para Deutsche Grammophon, premiada con un GRAMMY 2022. E incluso son parte del álbum de John Williams de 2017, John Williams & Steven Spielberg: The Ultimate Collection.

Entre sus últimos trabajos destaca su aparición junto a John Mayer en el programa “The Tonight Show” de la NBC y en el programa “From the Top” de la Public Radio International. Así como en cuatro documentales del cineasta Freida Mock en el programa Sing! sobre un año en la vida del coro: Sing Opera!

Destacan entre sus premios, el reciente premio GRAMMY 2022 a la mejor interpretación coral con la Filarmónica de Los Ángeles, el premio Margaret Hillis en el 2014 por la Chorus America en Excelencia Coral y la nominación al Premio de la Academia por la película Sing!