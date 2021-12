Concierto de Navidad de la Universidad Pontificia

El Coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ofrecerá el tradicional concierto de Navidad el próximo día 18 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia de La Clerecía. En esta cita, que cumple casi medio siglo, se interpretará un variado repertorio musical con piezas representativas de esta celebración en España y en el mundo. El concierto, dirigido al público en general, es de entrada libre hasta completar el aforo.

El Coro Tomás Luis de Victoria de la UPSA, dirigido por Francisco José Udaondo y subdirigido por la pianista Elena Blanco, deleitará al público de Salamanca el próximo día 18 de diciembre con el tradicional concierto de Navidad, que se celebrará en la Iglesia de La Clerecía.

En esta ocasión y durante una hora los estudiantes de la Universidad que integran esta formación coral interpretarán un repertorio compuesto por 14 piezas. Así, comenzará con Adeste Fideles de J. Reading y le seguirán Waiting for Bethlehem's light (D. Peterson), Annuntio vobis (V. Balerdi), The First Noel (D. Forrest), Cantate Domino (K. Matsushita), Tres nanas (J. Busto), Gloria en la Tierra (A. Arias Macein), A la gala del zagal (J. I. Prieto), Cantores callad (M. A. Samperio), Romance del ciego (M. Castillo), Villancico yaucano (A. Veray), Los campanilleros (A. Cuello), A la huella (A. Ramírez) y, finalizará con la pieza The Virgin Mary had a baby boy de M. Sargent.

Este concierto se dirige al público en general. Si bien, el aforo es limitado y una vez completadas las plazas, no se permitirá el acceso a la Iglesia de La Clerecía.

Coro Tomás Luis de Victoria

El Coro de la Universidad Pontificia de Salamanca, Tomás Luis de Victoria, nace en 1973 como iniciativa de un grupo de estudiantes, quienes, impulsados por su afición a la música, fundan una agrupación coral. Desde sus orígenes estudiantiles, el coro se ha ido consolidando hasta presentarse como una de las agrupaciones más numerosas y jóvenes del panorama salmantino.

Ha ofrecido conciertos por toda España y en numerosos países europeos (Alemania, Austria, Italia, Francia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Polonia, República Checa, Rusia...).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cabe destacar, asimismo, las tres giras americanas (EE.UU. y Argentina) y las tres por Japón, por invitación directa de sus Emperadores, en cuyo palacio imperial el coro ha ofrecido tres conciertos privados. Uno de los momentos más entrañables de la historia de la agrupación ha sido la recepción por parte de Juan Pablo II. En verano de 2018, el Papa Francisco dirigió unas cariñosas y elogiosas palabras a sus integrantes después de su actuación en el Aula ‘Pablo VI’ de la Ciudad del Vaticano. El 22 de abril de 2018 el Coro actuó en la Basílica de San Pedro de Roma. En agosto de ese año realizó una gira por Sajonia (Alemania), fue invitado al Festival Rühlmannorgel y en 2019 ofreció un ciclo de conciertos en Portugal.

Desde 2013 el director es Francisco José Udaondo Puerto y Elena Blanco Rivas, la subdirectora y pianista; miembros ambos de la Asociación Española de Directores de Coro (AEDCoro). Anteriormente, la agrupación estuvo dirigida por Victoriano García Pilo durante más de tres décadas.

El Coro está integrado por medio centenar de estudiantes universitarios de diversas procedencias geográficas y de distintos ámbitos académicos. En estos momentos, después de la situación de pandemia, el coro afronta una nueva y prometedora etapa repleta de retos y proyectos musicales, con el objetivo de brindar a sus miembros un ámbito en el que desarrollarse como personas, como amigos, aprendiendo y practicando el canto coral. En definitiva, un grupo de una enorme calidez humana, que trabaja por la calidad musical manifestada en los diversos conciertos y recitales que ofrece a lo largo del año.