El Colegio de Médicos de Salamanca considera una medida adecuada vacunar a los adolescentes

Aunque, de momento, la Junta de Castilla y León no se plantea la vacunación de los niños con edades comprendidas entre 12 y 16 años, el debate está sobre la mesa después de que la Agencia Europea del Medicamento haya aprobado Pfizer para inmunizar a este grupo de población. Rubén García, pediátra neonátologo y Secretario del colegio de médicos de Salamanca, llama a la calma. Asegura a COPE SALAMANCA que sería ventajoso que estuvieran vacunados antes del inicio del curso pero si no fuera así no sería un problema grave porque se trata de un grupo de edad cuyas consecuencias por la infección Covid son menos lesivas.

Respecto a que la vacunación se produzca en los centros docentes, García considera que es complicado.Debería existir personal sanitario para atender los efectos leves que pudieran producirse. Organizativamente considera que es más fácil citar a esta población en un punto en la capital, tal y como se está realizando ahora en otros rangos de edad.