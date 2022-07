Cine al aire libre en la plaza de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester

El ciclo de cine al aire libre ‘Queridísimos Torpes’ arranca mañana en la plaza de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, a las 22:30 horas, con la proyección de la película ‘Día de Fiesta’, dirigida por el director francés Jacques Tati en 1949 y premiada al mejor guión original en el Festival de Venecia de ese año.

Esta es una de las apuestas de la programación de actividades en la Red de Bibliotecas Municipales durante los meses de julio y agosto en su empeño por apoyar la cultura y sus creadores, y con el fin de seguir ofreciendo a los usuarios una alternativa de ocio y formación durante el periodo estival.

Bajo el título de ‘Queridísimos Torpes’ se hace un homenaje a estos entrañables y disparatados cómicos con la proyección de ocho películas, todos los viernes, hasta el 26 de agosto. En concreto, los espectadores podrán disfrutar, además, de las películas ‘El Alucinante Mundo de Norman’; ‘El Hombre Mosca’; ‘El Profesor Chiflado’; ‘Los Croods, una Nueva Era’; ‘Ed Wood’; ‘El Quinteto de la Muerte’, y ‘La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón’.

Por otra parte, el festival ‘Verano se escribe con Blues’, que este año alcanza su sexta edición, regresará a este mismo escenario hoy jueves, a las 21:30 horas, con The Hateful Three Feat. Lara Vizuete; 21 de julio con Betta & The Groovers; 4 de agosto con Itzíar Yagüe Quartet, y el 18 de agosto con Quique Gómez & Curro Serrano Trío.