Carlos Hernández, hermano mayor de La Borriquilla en Salamanca : " Los protagonistas con los más de 400 niños que participan en una de las procesiones más inclusivas de España"

La Semana Santa de Salamanca se pone en marcha. Esta tarde, Viernes de Dolores, arranca con la procesión Vía Matris, de la Vera Cruz. Parte a las 20.30 horas de la Iglesia de la Vera Cruz. Por la noche, llega el traslado de la imagen del Santísimo Cristo de La Liberación por parte de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Sale a las 23: 00 horas de la Capilla del Cementerio San Carlos Borromeo para descansar en la capilla del Colegio del Arzobispo Fonseca.

Ya el Sábado de Pasión, será el momento para la Cofradía Penitencial del Rosario que saldrá con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Redención a las 19:00 horas desde el Convento de San Esteban, a las 22 horas será el turno para el Cristo de la Humildad de la Franciscana que partirá desde la Iglesia de San Martín y el Domingo de Ramos, por la tarde saldrá la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón a las 17:00 desde la Catedral Nueva y una hora después, a las 18:00 horas desde La Purísima, la Hermandad de Jesús Despojado. Antes, por la mañana el Domingo de Ramos, saldrá la Borriquilla.

La procesión de La Borriquilla volverá a llenar de alegría las calles de Salamanca este Domingo de Ramos. A las 12:15, la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños iniciará su recorrido desde la Catedral con más de 400 niños como protagonistas, en una de las citas más esperadas de la Semana Santa.

El hermano mayor, Carlos Hernández, ha destacado que es una procesión "familiar", donde participan "abuelos, padres y hermanos mayores", creando una estampa intergeneracional única en la ciudad.

Una procesión pionera en inclusión

La hermandad mantiene su firme compromiso con la accesibilidad. Se habilitará un tramo de silencio para personas con hipersensibilidad al ruido y se colocarán puestos con réplicas de las imágenes en 3D para que las personas con discapacidad visual "puedan palparlas".

Realmente los protagonistas son ellos"" Carlos Hernández Hermano mayor

Además, este año la procesión contará con la participación de la Escuela Santiago número 1 y de Vicente, un residente de la residencia Veracruz de 83 años que "se está entrenando" con ilusión para completar el recorrido. Para el hermano mayor, no hay duda: "Realmente los protagonistas son ellos".

Cantera y futuro asegurados

Carlos Hernández celebra la "muy buena salud" de la hermandad, que suma "altas todos los años". La incorporación de "gente joven y niños" se ve como una garantía de futuro para la Semana Santa de Salamanca, declarada de Interés Turístico Internacional.

A nivel personal, Hernández confiesa que, pese a los años, se sigue emocionando, especialmente en "la salida", un momento en el que ve culminado el trabajo de todo un año. "Me sigo emocionando como un niño", asegura.