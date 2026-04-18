Carlos Capilla, director técnico de la Denominación de Origen Arribes del Duero (Salamanca) : "El Salón Gourmets constata la evidencia de que cualquier vino de Arribes es maravilloso. El clima, el suelo y la variedad de uva son las claves"

La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Arribes del Duero ha concluido su participación en la 39ª edición del Salón Gourmets de Madrid, el escaparate más importante de alimentos y bebidas de alta gama, con un balance muy positivo. Carlos Capilla, director técnico de la D.O.P., ha expresado, en una entrevista en COPE Salamanca, su satisfacción tras una feria “muy intensa” en la que han mostrado su producto, su tierra y sus elaboraciones. “Venimos con la mochila cargada de buenas sensaciones”, ha afirmado Capilla.

El secreto de los vinos de Arribes

Según Capilla, la singularidad de sus vinos reside en “la unión perfecta” de tres factores clave: el clima “maravilloso” de la zona, un suelo de granitos y pizarras y la “amplia variedad de variedades” de uva. Esta combinación da como resultado unos vinos “especiales, muy particulares y muy demandados” por el público profesional, consolidando su prestigio en el sector.

El director técnico ha destacado que la feria ha servido para constatar una evidencia: “cualquier vino de Arribes del Duero es maravilloso”. Los profesionales, restauradores y responsables de enotecas que han visitado el estand han probado blancos, naranjas, rosados, tintos jóvenes y con envejecimiento, y según Capilla, “les gustan todos”. Este respaldo unánime ha permitido encontrar un sitio para las bodegas de la denominación.

Mirando a la próxima cosecha

Durante el evento, la D.O.P. también ha realizado un showcooking en colaboración con Ternera de Ávila y un cocinero salmantino, donde se presentaron los vinos blancos y tintos envejecidos con gran éxito. Capilla ha señalado que “las armonías que siempre podemos encontrar con nuestros vinos, pues siempre satisfacen al consumidor”.

Con la vista puesta en el futuro, Capilla describe el estado actual de las viñas como un “momento bonito”, ya que han comenzado a brotar. Ahora empieza un periodo crucial hasta la vendimia, en el que el sector está pendiente de que la climatología sea benigna para asegurar otra cosecha fantástica, como las de las últimas añadas. “Estamos un rato mirando hacia abajo, hacia las plantas y otro rato mirando hacia arriba, hacia el cielo”, ha concluido.