Buenos días Javi y Mar en Salamanca
Los comunicadores de Cadena Cien estarán a partir de las 18:00h en el Palacio de congresos y exposiciones de Salamanca
Salamanca - Publicado el
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¡Javi Nieves y Mar Amate regresan a Salamanca!
Tras el notable éxito de su paso por nuestra ciudad el año pasado, Javi Nieves y Mar Amate regresan a la ciudad del Tormes para presentar esta tarde "Buenos días Javi y Mar". Está considerado el programa despertador con más audiencia de todas las radios musicales según la 3ª OLA del EGM de 2025.
Los comunicadores de Cadena Cien estarán a partir de las 18:00h en el Palacio de congresos y exposiciones de Salamanca, acompañados de sus habituales colaboradores, como el salmantino Jimeno o el monologuista Fer.
El evento contará además con la presencia del alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, quien hablará sobre la tercera edición de Salamanca Tech Summit y las novedades de las visitas turísticas Scala Coeli, Ieronimus...
Las invitaciones gratuitas para asistir a este espectáculo se agotaron hace varios días.
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