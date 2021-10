Béjar y su comarca se echa a la calle para recuperar su hospital

Mañana viernes día 15 de octubre la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y su comarca convoca a las 18 horas una movilización por las calles de la localidad.

Saldrá de la Plaza del Alagón para terminar en la Plaza Mayor con el objetivo de exigir a la Consejera de Sanidad Verónica Casado que cumpla con su promesa de devolver a Béjar todos los servicios hospitalarios que se cerraron durante la pandemia.

“Es vergonzoso y humillante que un año y medio después sigamos sin hospitalizar a nadie” cuenta para COPE Salamanca la portavoz de la Plataforma Marísa Díaz. La Plataforma entiende que la Consejera es sla máxima responsable de que no se hospitalice y de que el Virgen del Castañar siga desmantelándose e infrautilizándose.

Desde la entidad que convoca la manifestacion consideran que no es suficiente con dar la orden de reabrir la planta, además tiene que hacer que esa orden se cumpla.

Añade Marisa Díaz que "mintió cuando dijo que, con el proceso de desescalada todo volvería a ser como antes. Miente cuando dice que no hay profesionales para contratar mientras deja que se marchen a otras comunidades porque les ofrece contratos inestables en unas condiciones precarias. Miente cuando dice “ocuparse” de la sanidad rural, pero cierra consultorios y restringe el acceso a la Atención Primaria digna e igualitaria. Cuando un político miente ya no es de fiar".

La Plataforma realiza, mediante un comunicado, un llamamiento para que acudan no solo los vecinos de Béjar y su comarca; sino también los de los pueblos colindantes pertenecientes a la provincia de Ávila. Estos vecinos, dice Díaz, tienen el hospital Virgen del Castañar aproximadamente a 20 minutos mientras que el que les corresponde por provincia lo tienen a una distancia de una hora.

Estas son las peticiones de la Plataforma:

- Que se haga efectiva la hospitalización de pacientes.

- Que se convierta en un Hospital pluricomarcal que atienda a pacientes de las comarcas vecinas que, por proximidad, lo soliciten.

- Que las consultas de especialidades sean más asiduas, que abarquen más patologías y los especialistas cumplan su horario – no todos lo hacen- para reducir las listas de espera.

- Que el quirófano vuelva a funcionar y no se infrautilice mientras se derivan pacientes a la capital y a la sanidad privada. - Que se reabran los consultorios rurales, que se modernicen y se les dote de los profesionales y los medios necesarios.

En definitiva, que no nos quiten el derecho a tener derechos. “Si esta manifestación no es suficiente para que se enteren de que seguimos reivindicando y de que no estamos dormidos, y todavía no estamos muertos, tendremos que adoptar formas de protesta más contundentes”.

