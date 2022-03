Hoy hace dos años que se declaró el estado de Alarma en España y todos los ciudadanos nos vimos obligados a confinarnos en nuestros hogares durante meses de incertidumbre y aislamiento. Este hecho inspiró a un nutrido grupo de artistas salmantinos que ahora desvelan las obras creadas durante este periodo convulso de nuestra historia más reciente.

A lo largo de estos dos últimos años la pandemia ha venido marcando el devenir social y cultural de todo el mundo, incluida Europa, España y Salamanca.



Arte salmantino en [tiempos de] pandemia es una exposición que ha querido tomar el pulso al ánimo, la trayectoria y el espíritu creativo de más de una treintena de artistas vinculados a Salamanca por nacimiento o por su influjo en el ambiente de la capital y su provincia.



Estos artistas, además de presentar una muestra de sus dibujos, pinturas o esculturas, también han dejado constancia por escrito de sus sensaciones personales, sus limitaciones, su concentración, la alteración de su ritmo de trabajo o el cambio de escenarios y de ambiente. En muchos casos no solo se ha producido esa alteración en las formas de trabajo, sino también en los temas elegidos y, en ocasiones, en la exploración de nuevas técnicas y formatos. Unos se han consolidado en sus convicciones y planteamientos, otros han buscado nuevas formas expresivas, pero de lo que no cabe duda es de que la pandemia no ha sido capaz de poner fin al caudal creativo de nuestros artistas.

La Diputación de Salamanca, sensible a cuanto nos afecta a los salmantinos, no podía permanecer indiferente a la influencia que haya podido tener en los artistas y en sus obras un fenómeno que no solamente ha alterado la salud en general sino también los usos y costumbres de buena parte de nuestra sociedad.