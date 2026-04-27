El arte de acompañar en el final de la vida: las claves para un 'buen morir'

La muerte es un proceso natural, universal e inevitable, pero no siempre estamos preparados para afrontarla. Por ello, el Comité de Ética de Cocemfe, Castilla y León, que trabaja con personas con discapacidad física, orgánica y cerebral y entidades como las asociaciones de afectados por ELA o Parkinson, ha elaborado un decálogo con pautas básicas para hacer un buen acompañamiento en la fase final de la vida. Estas orientaciones están pensadas para que puedan servir a cualquier persona.

Más allá del cuidado físico: la caricia psicológica

El decálogo subraya la importancia de reflexionar sobre la propia actitud ante la muerte, ya que el proceso de morir puede ser largo. Un enfoque positivo facilita el apoyo a otros. En este sentido, es fundamental ofrecer una “caricia psicológica”, respetando la dignidad de la persona, su posible ira o angustia, y atendiendo no solo los cuidados físicos, sino también sus necesidades emocionales y psicológicas.

Las personas que acompañan deben estar preparadas para escuchar sin juzgar, validar y reconocer, ya que quien está en el final de su vida suele reflexionar sobre su existencia vital, lo que puede generar ansiedad. Para ello, es clave formarse y saber que existen profesionales y recursos de apoyo, como los que ofrece el propio comité en su página web.

Cuidar bien a una persona en el momento de su proceso de morir es todo un regalo" María José Salvador vicepresidenta de la confederación de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León, COCEMFE

Getty Images Enfermera cuidando a un paciente

El acompañamiento espiritual y los derechos

El acompañamiento espiritual es otro pilar, entendido no solo como algo religioso, sino como el apoyo en la reflexión sobre el sentido de la vida y el proyecto vital de la persona. Es la búsqueda de la trascendencia en un sentido amplio.

Asimismo, es crucial tener en cuenta las garantías legales. Las instrucciones previas son una herramienta muy importante, ya que la persona deja por escrito sus voluntades para cuando no pueda decidir. También se deben respetar los derechos que le asisten, incluido su derecho a la eutanasia, si así lo desea y ha sido debidamente informado.

Getty Images/iStockphoto Persona fallecida

Estas pautas son universales y se aplican a todas las personas por igual, sin discriminación por edad o discapacidad. Incluso si existe deterioro cognitivo, gestos como tocar, acariciar o hablar suavemente son fundamentales, evitando siempre comentarios inadecuados. Como señala la experta Verónica Martín, “cuidar bien a una persona en el momento de su proceso de morir es todo un regalo, no solo para su vida, sino también para la nuestra”.