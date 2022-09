Arranca la vacunación de la cuarta dosis contra el Covid

Con total normalidad ha comenzado a las 10:00 horas, en la Residencia Asistida Provincial de la Diputación, la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el Covid a personas mayores de 80 años en las residencias. La diferencia es que en esta ocasión se les ofrece la posibilidad de inocularse, a la vez, de la vacuna estacional de la gripe.

En la provincia hay un total de 124 residencias. En esta primera fase recibirán la cuarta dosis los mayores de 80 años institucionalizados en residencias. En la segunda fase, será el turno para personas no institucionalizadas mayores de 80 años y mayores de 65 años. Se les convocará a través de los habituales bandos, por redes sociales y medios de comunicación para indicarles dónde y cuándo tienen que acudir a inocularse la dosos.. Todavía no hay fechas concretas para el inicio de la segunda fase. Según palabras del Delegado Territorial de la JuntaEloy Ruiz, se vacunará en los centros de salud y no se abrirán los vacunódromos.

La vacunación de la gripe también se realizará, en la segunda fase , a través de citas previas en la App del SACYL o en los centros de salud.

El virólogo Fausto Esteban García nos recuerda que vacunarse no termina con la transmisión, aunque ese gesto es altamente beneficioso para todos porque los efectos del Covid son más leves.