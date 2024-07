Una madre compra libros de texto por Wallapop y se lleva una desagradable sorpresa: "Quedé con ella"

Empiezan, como si de una factura se tratara, a llegar a las familias los listados de los libros que envían los centros educativos y que servirán de material para el próximo curso académico 2024-2025. Las familias tienen que hacer piruetas estos meses de verano para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones, conciliar con algún tipo de campamento y hacer frente al pago de los libros de texto que se dispara si tienen más de un hijo.

Muchas familias en situación desfavorecida se benefician del programa de gratuidad de libros de texto, del Releo Plus y de ayudas para laAdquisición de Libros, siempre que cumplan con los requisitos que exige la Junta de Castilla y León. Se dirige a alumnos que cursen educación primaria o secundaria obligatoria.





Silvia: “Este año me quedo fuera del RELEO”

Silvia es madre de dos hijos. Uno cursará segundo de Primaria y el otro primero de Secundaria. Lleva varios años beneficiándose de este programa y este es el primero que no le conceden. No entiende muy bien por qué. Es posible explica a COPE Salamanca“que hayancambiado los criterios o los baremos”. Durante los años en los que se han beneficiado ha supuesto un verdadero alivio porque prácticamente no ha habido desembolso de libros. Pueden haberse ahorrado más de 500 euros.





En algunas ocasiones han ido directamente al Banco de Libros del propio colegio donde han encontrado el material necesario. En otros casos donde los libros han sido de la etapa de Infantil, los han comprado y tras presentar el ticket correspondiente han recibido su importe. Lostrámites para presentarse al programa RELEO, confirma Silvia, son muy sencillos.

A veces lo barato, sale caro: compra de los libros de texto online

Cierto es que muchas familias se quedan fuera del programa RELEO porque exceden los baremos, pero aun así el coste de los libros de texto les supone un gasto importante. En ese caso, las opciones que quedan son varias: buscarlos en las propias editoriales online o adquirirlos de segunda mano.

Algunas familias se ponen en contacto con otras y por un módico precio venden los libros que no van ya a utilizar. Otras deciden acudir a otras plataformas como Wallapop, aunque hay a veces que "lo barato sale caro".

Noelia ha tenido dos experiencias a la hora de adquirir libros de texto por Wallapop. La primera vez que compró por la citada plataforma consiguió una Biblia por muy poquito dinero. En dos días la tenía en casa, en muy buen estado.

En otra ocasión, compró de la misma manera los libros de texto a uno de sus dos hijos. La sorpresa llegó cuando abrió la caja que los contenía y que le había llegado por correo. Estaban en mal estado y todos rayados. Finalmente, tuvo que comprar los libros de nuevo. El gasto, por lo tanto, fue dos veces.

Este es un ejemplo de cómo muchas familias continúan buscando alternativas para hacer frente al alto coste de los libros de texto. Ya sea a través del programa RELEO Plus, el Banco de Libros de los colegios, o plataformas de segunda mano como Wallapop, cada opción viene con sus propios riesgos y beneficios. Sin embargo, la esperanza de que estos esfuerzos alivien la carga económica de la vuelta al cole persiste, demostrando la creatividad de las familias al encontrar soluciones en tiempos difíciles.